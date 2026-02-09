ETFÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡á9ÆüÁ°°ú¤±
¡¡9ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡225653¡¡¡¡¡¡66.7¡¡¡¡¡¡ 54110
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 25116¡¡¡¡¡¡78.3¡¡¡¡¡¡¡¡4506
£³. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 24262¡¡¡¡¡¡36.2¡¡¡¡¡¡ 58860
£´. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 19353¡¡¡¡ -36.5¡¡¡¡¡¡ 24290
£µ. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡ 18058¡¡¡¡ 107.5¡¡¡¡¡¡ 582.5
£¶. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 15139¡¡¡¡¡¡33.6¡¡¡¡¡¡ 64300
£·. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 14784¡¡¡¡¡¡95.1¡¡¡¡¡¡ 110.5
£¸. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 11997¡¡¡¡ -57.6¡¡¡¡¡¡ 39640
£¹. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 10016¡¡¡¡¡¡46.9¡¡¡¡¡¡ 874.9
10. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡9785¡¡¡¡¡¡37.3¡¡¡¡¡¡¡¡3975
11. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9427¡¡¡¡ 281.0¡¡¡¡¡¡¡¡5856
12. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡4370¡¡¡¡ 225.9¡¡¡¡¡¡ 58930
13. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡4050¡¡¡¡¡¡23.6¡¡¡¡¡¡¡¡3301
14. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡3897¡¡¡¡ 143.9¡¡¡¡¡¡¡¡3244
15. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡3853¡¡¡¡ 140.8¡¡¡¡¡¡ 82960
16. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡3771¡¡¡¡ -19.7¡¡¡¡¡¡229900
17. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡3674¡¡¡¡ 707.5¡¡¡¡¡¡ 58530
18. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡3488¡¡¡¡ 135.7¡¡¡¡¡¡¡¡ 182
19. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡2592¡¡¡¡¡¡46.4¡¡¡¡¡¡ 58660
20. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡2576¡¡¡¡ -57.5¡¡¡¡¡¡ 18610
21. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡2472¡¡¡¡ -47.0¡¡¡¡¡¡ 371.5
22. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡2346¡¡¡¡¡¡90.0¡¡¡¡¡¡ 654.4
23. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡2085¡¡¡¡ -15.8¡¡¡¡¡¡2066.5
24. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡1929¡¡¡¡¡¡93.3¡¡¡¡¡¡102650
25. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡1827¡¡¡¡ 158.4¡¡¡¡¡¡ 388.3
26. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1822¡¡¡¡ -61.7¡¡¡¡¡¡ 72020
27. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡1650¡¡¡¡ -40.4¡¡¡¡¡¡ 10180
28. <200A> ÌîÂ¼ÆüÈ¾Æ³¡¡¡¡¡¡¡¡1584¡¡¡¡ 128.6¡¡¡¡¡¡¡¡3151
29. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1302¡¡¡¡ -33.0¡¡¡¡¡¡2152.0
30. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡1284¡¡¡¡¡¡35.0¡¡¡¡¡¡ 67480
31. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡1262¡¡¡¡ -12.9¡¡¡¡¡¡ 782.3
32. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡1237¡¡¡¡ -40.1¡¡¡¡¡¡¡¡3927
33. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡1205¡¡¡¡ 147.9¡¡¡¡¡¡¡¡ 367
34. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡1100¡¡¡¡¡¡12.2¡¡¡¡¡¡ 39800
35. <1348> £Í£Ø¥È¥Ô¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡1072¡¡¡¡ 235.0¡¡¡¡¡¡¡¡3922
36. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 931¡¡¡¡¡¡44.6¡¡¡¡¡¡ 31250
37. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 915¡¡¡¡¡¡-3.9¡¡¡¡¡¡ 11570
38. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 891¡¡¡¡¡¡31.6¡¡¡¡¡¡ 26950
39. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 859¡¡¡¡¡¡49.4¡¡¡¡¡¡ 137.0
40. <1580> Æü·Ð¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 857¡¡¡¡ 410.1¡¡¡¡¡¡ 974.9
41. <2634> ÌîÂ¼£Ó£Ð£ÈÍ¡¡¡¡¡¡ 796¡¡¡¡7860.0¡¡¡¡¡¡¡¡2923
42. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 779¡¡¡¡ -54.6¡¡¡¡¡¡ 57520
43. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 762¡¡¡¡ -26.3¡¡¡¡¡¡¡¡2987
44. <2631> £Í£Ø¥Ê¥¹¥À¥¯¡¡¡¡¡¡ 662¡¡¡¡¡¡46.8¡¡¡¡¡¡ 28205
45. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 641¡¡¡¡ -27.3¡¡¡¡¡¡¡¡1074
46. <1366> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ù¡¡¡¡¡¡ 634¡¡¡¡¡¡83.2¡¡¡¡¡¡¡¡ 113
47. <381A> £é£ÆÊÆºÄ£³Ìµ¡¡¡¡¡¡ 629¡¡¡¡-100.0¡¡¡¡¡¡¡¡2201
48. <1478> £é£Ó¹âÇÛÅö¡¡¡¡¡¡¡¡ 624¡¡¡¡ 352.2¡¡¡¡¡¡¡¡5073
49. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 606¡¡¡¡ -67.3¡¡¡¡¡¡¡¡2125
50. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 566¡¡¡¡ -65.7¡¡¡¡¡¡ 541.9
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡225653¡¡¡¡¡¡66.7¡¡¡¡¡¡ 54110
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 25116¡¡¡¡¡¡78.3¡¡¡¡¡¡¡¡4506
£³. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 24262¡¡¡¡¡¡36.2¡¡¡¡¡¡ 58860
£´. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 19353¡¡¡¡ -36.5¡¡¡¡¡¡ 24290
£µ. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡ 18058¡¡¡¡ 107.5¡¡¡¡¡¡ 582.5
£¶. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 15139¡¡¡¡¡¡33.6¡¡¡¡¡¡ 64300
£·. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 14784¡¡¡¡¡¡95.1¡¡¡¡¡¡ 110.5
£¸. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 11997¡¡¡¡ -57.6¡¡¡¡¡¡ 39640
£¹. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 10016¡¡¡¡¡¡46.9¡¡¡¡¡¡ 874.9
10. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡9785¡¡¡¡¡¡37.3¡¡¡¡¡¡¡¡3975
11. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9427¡¡¡¡ 281.0¡¡¡¡¡¡¡¡5856
12. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡4370¡¡¡¡ 225.9¡¡¡¡¡¡ 58930
13. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡4050¡¡¡¡¡¡23.6¡¡¡¡¡¡¡¡3301
14. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡3897¡¡¡¡ 143.9¡¡¡¡¡¡¡¡3244
15. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡3853¡¡¡¡ 140.8¡¡¡¡¡¡ 82960
16. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡3771¡¡¡¡ -19.7¡¡¡¡¡¡229900
17. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡3674¡¡¡¡ 707.5¡¡¡¡¡¡ 58530
18. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡3488¡¡¡¡ 135.7¡¡¡¡¡¡¡¡ 182
19. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡2592¡¡¡¡¡¡46.4¡¡¡¡¡¡ 58660
20. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡2576¡¡¡¡ -57.5¡¡¡¡¡¡ 18610
21. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡2472¡¡¡¡ -47.0¡¡¡¡¡¡ 371.5
22. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡2346¡¡¡¡¡¡90.0¡¡¡¡¡¡ 654.4
23. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡2085¡¡¡¡ -15.8¡¡¡¡¡¡2066.5
24. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡1929¡¡¡¡¡¡93.3¡¡¡¡¡¡102650
25. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡1827¡¡¡¡ 158.4¡¡¡¡¡¡ 388.3
26. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1822¡¡¡¡ -61.7¡¡¡¡¡¡ 72020
27. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡1650¡¡¡¡ -40.4¡¡¡¡¡¡ 10180
28. <200A> ÌîÂ¼ÆüÈ¾Æ³¡¡¡¡¡¡¡¡1584¡¡¡¡ 128.6¡¡¡¡¡¡¡¡3151
29. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1302¡¡¡¡ -33.0¡¡¡¡¡¡2152.0
30. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡1284¡¡¡¡¡¡35.0¡¡¡¡¡¡ 67480
31. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡1262¡¡¡¡ -12.9¡¡¡¡¡¡ 782.3
32. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡1237¡¡¡¡ -40.1¡¡¡¡¡¡¡¡3927
33. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡1205¡¡¡¡ 147.9¡¡¡¡¡¡¡¡ 367
34. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡1100¡¡¡¡¡¡12.2¡¡¡¡¡¡ 39800
35. <1348> £Í£Ø¥È¥Ô¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡1072¡¡¡¡ 235.0¡¡¡¡¡¡¡¡3922
36. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 931¡¡¡¡¡¡44.6¡¡¡¡¡¡ 31250
37. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 915¡¡¡¡¡¡-3.9¡¡¡¡¡¡ 11570
38. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 891¡¡¡¡¡¡31.6¡¡¡¡¡¡ 26950
39. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 859¡¡¡¡¡¡49.4¡¡¡¡¡¡ 137.0
40. <1580> Æü·Ð¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 857¡¡¡¡ 410.1¡¡¡¡¡¡ 974.9
41. <2634> ÌîÂ¼£Ó£Ð£ÈÍ¡¡¡¡¡¡ 796¡¡¡¡7860.0¡¡¡¡¡¡¡¡2923
42. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 779¡¡¡¡ -54.6¡¡¡¡¡¡ 57520
43. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 762¡¡¡¡ -26.3¡¡¡¡¡¡¡¡2987
44. <2631> £Í£Ø¥Ê¥¹¥À¥¯¡¡¡¡¡¡ 662¡¡¡¡¡¡46.8¡¡¡¡¡¡ 28205
45. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 641¡¡¡¡ -27.3¡¡¡¡¡¡¡¡1074
46. <1366> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ù¡¡¡¡¡¡ 634¡¡¡¡¡¡83.2¡¡¡¡¡¡¡¡ 113
47. <381A> £é£ÆÊÆºÄ£³Ìµ¡¡¡¡¡¡ 629¡¡¡¡-100.0¡¡¡¡¡¡¡¡2201
48. <1478> £é£Ó¹âÇÛÅö¡¡¡¡¡¡¡¡ 624¡¡¡¡ 352.2¡¡¡¡¡¡¡¡5073
49. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 606¡¡¡¡ -67.3¡¡¡¡¡¡¡¡2125
50. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 566¡¡¡¡ -65.7¡¡¡¡¡¡ 541.9
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹