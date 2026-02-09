¹á¹Á»æÁÏ¶È¼Ô¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¡¡¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡¢¹ñ°ÂË¡°ãÈ¿ºá
¡¡¡Ú¹á¹Á¶¦Æ±¡Û¹á¹Á¤Î¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤Ï9Æü¡¢¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¡Ê¹ñ°ÂË¡¡Ë°ãÈ¿ºá¤Ê¤É¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿Ì±¼çÇÉ¹á¹Á»æ¡¢éÀ²ÌÆüÊó¡Ê¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡áÇÑ´©¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢óÕÃÒ±Ñ»á¡Ê78¡Ë¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¹ñ°ÂË¡¤ÎºÇ¹â·º¤Ï½ª¿È·º¡£óÕ»á¤Ï¹á¹ÁÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡óÕ»á¤È¤È¤â¤Ë¹ñ°ÂË¡°ãÈ¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Æ±»æ¸µ´´Éô¤é6¿Í¤ÎÎÌ·º¤â¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£6¿Í¤Ïºá¤òÇ§¤á¡¢óÕ»á¤À¤±¤¬Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Ë¡Äî¤ÇÅ°Äì¹³Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âºÛ¤ÏºòÇ¯12·î15Æü¡¢óÕ»á¤ËÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¹ñ°ÂË¡¤Î¡Ö³°¹ñÀªÎÏ¤È¤Î·ëÂ÷¤Ë¤è¤ë¹ñ²È°ÂÁ´´í³²¶¦ËÅ¡×¤Îºá¤Ê¤É3·ï¤ò¼óËÅ¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡ÍºáÈ½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢óÕ»á¤ÏéÀ²ÌÆüÊó¤ÎÉ¾ÏÀ¤äÊÆÀ¯¼£²È¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¡¢¹á¹Á¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò³°¹ñ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â»Ù»ý¤ä¹ñ°ÂË¡È¿ÂÐ¤Ê¤É¤Îµ»ö¤Ë¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ä¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÁþ°¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹âºÛ¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¾ð¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³Íý¤¹¤ë¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢ÊÛ¸î¿Í¤ÏÌó5Ç¯¤ËµÚ¤Ö¹´Â«¤Ç¹âÎð¤ÎóÕ»á¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£