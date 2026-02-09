µð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ£¹£¹¤¬¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤«ÃíÌÜ¡Ä±º³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤³¤ÈÆ£°æ·òæÆ¤¬¥´¥¸¥é¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ø½àÈ÷¡ÖÁ´¤ÆÊ¹¤¯¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡á±ºÏÂ³Ø±¡¡á¤¬¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬£±£°Æü¤«¤éµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ëµð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î£±Ç¯ÌÜ¡¢£²£°£²£´Ç¯°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê£¶ÅÙÌÜ¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤½¤Îµ»½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿½©¹Í¥¿Í¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ËÇ®·ì»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¾¾°æ¤µ¤ó¤È¡È¤æ¤«¤ê¡É¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¤¢¤ë¤Î¤¬¡Ö±º³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤³¤ÈÆ£°æ¤À¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤ÏËÜ²È¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î»Õ¾¢¤Î°ì¿Í¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î£Ç£ÍÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ£²£°£±£µÇ¯¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò»±²¼£²£Á¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££²£°£±£·Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¿·¿ÍµÏ¿¤Î£µ£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤ò²áµî¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÅö»þ¤«¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èô¤Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥¥Á¥ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÄ¹¤¯¸«¤Æ¡¢´Å¤¤½ê¤ËÍè¤¿¤éÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½µå¤ò¸«Á÷¤ì¤ë¤«¡£Èà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£
¡¡£¸Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ëµÜºê¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬£²·³¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤¬Æ£°æ¡£»Ø´ø´±¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Æ£°æ¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤Æ¸À¤¦¤«¡¢Á´¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ÂÄê¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²¿¤òÊ¹¤³¤¦¤«À°Íý¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥´¥¸¥é¤È¤Î²ñÏÃ¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌ¾Ìç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î½àÈ÷¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£°æ¡£µð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ£¹£¹¤¬ËÜ²È¤òÃÎ¤ë¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¤«¡£³Ú¤·¤ß¤ÊÂè£³¥¯¡¼¥ë¤¬£±£°Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£