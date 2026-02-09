2025Ç¯¤ÎÁ¥Çõ»ö¸Î¡¡¹áÀî¸©Æâ³¤°è¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¸º¾¯¡¡¿Í¿È»ö¸Î¤ÏÁý²Ã
¹â¾¾³¤¾åÊÝ°ÂÉô
¡¡¹â¾¾³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬2025Ç¯¤Î¹áÀî¸©Æâ³¤°è¤Î³¤Æñ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¥Çõ»ö¸Î¤Ï34ÀÉ¡ÊÁ°Ç¯Èæ2ÀÉ¸º¡Ë¡¢¿Í¿È»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï48¿Í¡ÊÁ°Ç¯Èæ8¿ÍÁý¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¿È»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ15¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê1¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ãー¤ËÈ¼¤¦³¤ÉÍ»ö¸Î¤Ï15¿Í¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê7¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥Çõ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Á¥¤Ï34ÀÉ¤Ç¡¢ÆâÌõ¤Ï¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤11ÀÉ¡ÊÁ°Ç¯Èæ12ÀÉ¸º¡Ë¡¢°ìÊý¡¢²ßÊªÁ¥¤ä¥¿¥ó¥«ー¡¢Í·µùÁ¥¡¢Î¹µÒÁ¥¤Î»ö¸Î¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Î¼ïÊÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢µ¡´Ø¸Î¾ã¤äÇ³ÎÁ·çË³¤Ê¤É¤Î¡Ö±¿¹ÒÉÔÇ½¡×¤¬15ÀÉ¡¢¾×ÆÍ¤¬8ÀÉ¡¢¾è¤êÍÈ¤²¤¬7ÀÉ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á¥Çõ»ö¸Î¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¸¥ãー¥Üー¥È¤Ï11ÀÉ¤Î¤¦¤Á7ÀÉ¤¬µ¡´Ø¸Î¾ã¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー²áÊüÅÅ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë±¿¹ÒÉÔÇ½¤Î»ö¸Î¡¢Á¥Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ»ö¸ÎÀÉ¿ô¤¬Á°Ç¯¤Î8ÀÉ¤«¤é14ÀÉ¤ËÁý²Ã¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï10ÀÉ¤¬¸«Ä¥¤êÉÔ½½Ê¬µÚ¤ÓÁàÁ¥ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹ÒÁ°¸¡ºº¤ÎÅ°Äì¡×¡ÖÀ°È÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÄê´üÅª¤ÊÅÀ¸¡À°È÷¡×¤Þ¤¿¡Ö¸«Ä¥¤ê¤ÎÅ°Äì¡×¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£