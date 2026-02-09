¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤¬¾×·âÃÆ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ïºà¡×¡¡¥Ü¥ì¡¼¤ËÁûÁ³¡Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡ÖÂçÊª¤ÎÍ½´¶¡×
ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎÊ¡²¬¡¦Á°ÅÄ²÷¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï2·î8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST¤Î³«ËëÀá¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤ò1-1¤Ç½ª¤¨¡¢PKÀï6-5¤Ç³«Ëë¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸åÈ¾24Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¿ÀÆàÀîÂç¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ÎMFÁ°ÅÄ²÷¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¤¬Æ±33Ê¬¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë·àÅª¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¤ò·è¤á¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ïºà¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡0-1¤Î¸åÈ¾33Ê¬¤ËDF¶¶ËÜÍª¤¬½³¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤¬Áê¼ê¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÁ°ÅÄ¤¬È¿±þ¡£±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤ÆÊü¤Ã¤¿¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤â¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏµþÅÔ½Ð¿È¤Î21ºÐ¤Ç¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¡¢Âç¼êÁ°¹â¾¾¹â¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀîÂç¤Ø¿Ê³Ø¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÊ¡²¬¤Î2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î²ÃÆþÆâÄê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£º£·î6Æü¤Ë¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Î·àÅª¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¡×¡Ö¥³¥³¥íÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ï¡×¡ÖÂçÊª¤ÎÍ½´¶¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ïºà¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Î³èÌö¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë