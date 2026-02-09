Â©»Ò¤Î¹»ÆâË½ÎÏµÄÏÀ¸å¥«¥Ê¥À¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥æ¥ó¥½¥Ê¤¬¶á¶·¸ø³«¡Ä¡Ö»þ¡¹½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡×
Â©»Ò¤Î¹»ÆâË½ÎÏ¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é±éµ»³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¥«¥Ê¥À¤Ë°ÜÌ±¤·¤¿½÷Í¥¥æ¥ó¥½¥Ê¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥æ¥ó¥½¥Ê¤Ï8Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¥¤¡¦¥Ø¥¦¥ó¤È²ñ¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥æ¥ó¥½¥Ê¤ÏÃ»¤¤Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²ñ¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤»ä¤¿¤Á¡£Æ±¤¸¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤éÉÑÈË¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤Ð¤¤Î¤¦²ñ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ï¤Þ¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤â»þ¡¹¤Ï¡Ø¤¢¡¢»ä¤Ï½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¤È»×¤¦ÈùÌ¯¤Ê´¶¾ð¤ò¤³¤³¤ÇÍ£°ìÊ¬¤±¹ç¤¨¤ë¥Ø¥¦¥ó»Ð¤µ¤ó¡£½÷Í¥¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ³Ø¤ÖÅÀ¤¬Â¿¤¤¿Í¡×¤È°¦¾ð¤òÉ½¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¿¿Ùõ¤Ë¤Ê¤êºÆ¤Ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¸«¾å¤²¤¿¶õ¤âÃ¸¤¤¶õ¿§¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿1Æü¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥æ¥ó¥½¥Ê¤Ï1994Ç¯¤ËÁ´¹ñ½Õ¹áÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¸å¡¢KBS¸ø³«ºÎÍÑ16´ü½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åMBC¡Ø°¦¤Î·²Áü¡Ù¡¢KBS¡ØÀã²Ö¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2001Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·½÷Í¥·ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£2006Ç¯¤Ë5ºÐÇ¯¾å¤Î¼Â¶È²È¤È·ëº§¤·1ÃË1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡¢·ëº§¸å¤â³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÂ©»Ò¤¬¹»ÆâË½ÎÏ¤Î²Ã³²¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ìµÄÏÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¤Î»äÎ©¾®³Ø¹»¤Ëºß³ØÃæ¤À¤Ã¤¿¥æ¥ó¥½¥Ê¤ÎÂ©»Ò¤Ï¸¦½¤²ñ¤Î²áÄø¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎË½¹Ô»ö·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥æ¥ó¥½¥Ê¤Ï¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë²áÄø¤ÇµÄÏÀ¤Î¿¼¹ïÀ¤ò½Ì¾®¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¡£µÄÏÀ¤¬µ¯¤¤ë¤È¥æ¥ó¥½¥Ê¤ÏÆ±Ç¯12·î¤Ë³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¶á¹Ù¤Î¥é¥ó¥°¥ê¡¼¤ËÄê½»¤·À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£