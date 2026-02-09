»à¤ó¤À°¦¸¤¤ò¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Ë¤·¤¿ÊÆÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö°ÂÅÈ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡×
ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿°¦¸¤¤ò¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¡Êfreeze¡Ýdrying¡Ë¡×Êý¼°¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç·ã¤·¤¤ÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤Ê¤É¤Î³°¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥Á¥ç¥ó¡ÊChloe Chung¡Ë¤ÏÀè·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦¸¤¡Ö¥ß¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊMisTricks¡Ë¡×¤Î»à¸å¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯8·î¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿°¦¸¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÉÅé¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¥Á¥ç¥ó¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»àÂÎ¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÊú¤¤·¤á¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¤Ï¥Ô¡¼¥×¥ë»ï¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤¬»à¤Ì¤È¤¤¤Ä¤â²ÐÁò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö°¦¸¤¤ÎÈþ¤·¤¤´é¤ò¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£·ë¶É¡¢Èà½÷¤Ï²ÐÁò¾ì¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÊÝÂ¸¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤µ¤ì¤¿°¦¸¤¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥ß¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ï²È¤Ç»ä¤È°ì½ï¤Ë°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤È°ÂÅÈ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£¿ôÀé·ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÁÓ¼º´¶¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊý¼°¡×¡Ö»àÊÌ¤Î¶ì¤·¤ß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¡¢Èà½÷¤òÍÊ¸î¤·¤¿¤ê°Ö¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ÎÊÝÂ¸Êý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÍÌÜ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤«¤é¡¢¿ôÀéÄÌ¤Î´¶·ã¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈá¤·¤ß¤È°¥Åé¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£