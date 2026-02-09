¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤´é¡×¥Ê¥Ê¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëT¡¥O¡¥P¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é
²Î¼ê·ó½÷Í¥¤Î¥Ê¥Ê¤¬¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG½Ð¿È¤ÎT¡¥O¡¥P¤Î13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï9Æü¡¢¡Ö¥Ê¥Ê¤¬T¡¥O¡¥P¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ÏºòÇ¯¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
T¡¥O¡¥P¤Ïº£Ç¯1·î1Æü¡¢¸Ä¿Í¤ÎSNS¤Ç¡Ö¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡×¤È¼«¤éÃÎ¤é¤»¤¿¡£·Ç¼¨Êª¤Ë¤Ï¡ÖANOTHER DIMENSION¡ÊÂ¿½Å´ÑÅÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËºÜ¤»¤é¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬Â³¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏT¡¥O¡¥P¤¬2013Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDOOM DADA¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤¹¥½¥í²»È×¡£2023Ç¯¤ËBIGBANGÃ¦Âà¤ò¸ø¼°²½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤Î²»³Ú³èÆ°¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿T¡¥O¡¥P¤Ï²»³Ú¤È±éµ»¤Ç¥È¥Ã¥×µé¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¡¢·³ÉþÌ³Ãæ¤ÎËãÌôÅêÌô»ö·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬À¸¤¸¤¿¡£
°ìÊý¡¢2014Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±Ç²è¥µ¥¤¥È¤ÎTC Candler¤Ï¸ø¼°SNS¤ÈYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¤Ë¡Ö2014À¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡Ê100 The Most Beautiful Face of 2015¡Ë¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£1°Ì¤ÏAFTERSCHOOL½Ð¿È¤Î¥Ê¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¤â1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£