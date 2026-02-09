ÉñÂæ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·ºî¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡Æ¸ËáÌò¤Ï±º°æ·ò¼£¡õàÖ³ÙÌò¤Ï°ì¿§ÍÎÊ¿¡ª·ã»÷¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ±ÇÁü¸ø³«
¡¡Ì¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¿·ºîÉñÂæ¡ØÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾å¸¹¤Îµ´¡¦Æ¸ËáÌò¤ò±º°æ·ò¼£¡¢àÖ³ÙÌò¤ò°ì¿§ÍÎÊ¿¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡ªàÖ³Ù»Ñ¤Î°ì¿§ÍÎÊ¿¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÂè3ÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¸ø±éCM±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£µ´ÉñÄÔÌµ»´¤ÎËÜµòÃÏ¡¦Ìµ¸Â¾ë¤Ë¤Æ¡¢àÖ³Ù¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë²æºÊÁ±°ï¡¢Æ¸Ëá¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¡È°ø±ï¤ÎÀï¤¤¡É¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Î1ºîÌÜ°Ê¹ß¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÏÌó6Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌµ¸Â¾ë¤Ç¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ø¡£¥·¥ê¡¼¥º6ºîÌÜ¡ØÉñÂæ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Â¶¥ÎÎ¦ Ãì·Î¸Å¡¦Ìµ¸Â¾ë ÆÍÆþ¡Ù¤Ï6·î13Æü¤«¤é6·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¡¦MoN Takanawa: The Museum of Narratives Box1000¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
