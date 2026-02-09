¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡ß¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡¡½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼Âè1ÃÆ¤ËBMSG¡¦LDH¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁªÈ´¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤â
¡¡ËÜÅÄ·½Í¤¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢¾¾°æÂçÊå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Á¡¼¥à¤È¡¢¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTHE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002¡Ù¤¬¡¢4·î4Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØTHE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH-¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥º
¡¡24Ç¯Á°¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬WÇÕ¤Ç½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡Éºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î4·î¡¢¤³¤ÎÀ»ÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Á¡¼¥à¤È¡¢³Æ»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸·ë¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÌ´¤Î°ìÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëËÜµ¤¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÐ·è´ë²è¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î¥²¡¼¥à´ë²è¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼°¦¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¡É¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢BMSG¤è¤êSKY-HI¡¢SOTA¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢RYUHEI¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢JUNON¡ÊBE:FIRST¡Ë¡¢ADAM¡ÊSTARGLOW¡Ë¡£LDH¤è¤êRIKU¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢À¥¸ýóÕÌï¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¤«¤é¤Ï»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯ (M!LK)¡¢ITARU (Î¶µÜ¾ë)¡¢ÉÚÅÄÐÒÚö¡ÊÎ¶µÜ¾ë¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¡£
¡¡BE:FIRST¡¦JUNON¤Ï¾®¡¢Ãæ¡¢¹â¤Î12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£FANTASTICS¡¦À¥¸ý¤Ï¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼Îò13Ç¯¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÊ¡²¬»ÔÁªÈ´¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£FANTASTICS¡¦È¬ÌÚ¤ÏËÙ±Û¹â¹»¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Æþ³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢FANTASTICS¡¦ÃæÅç¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÇU-15¡¢U-18¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡M!LK¡¦»³Ãæ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ËÆÊÌÚ¸©ÁªÈ´¤ØÁª¤Ð¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢BALLISTIK BOYZ¡¦º½ÅÄ¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÈÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡É¤ÎÂè1ÃÆ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢ËÌß·¹ë¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢Ãæß·Í¤Æó¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢ÆîÍºÂÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤äÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¡É¤ò¼ñ»Ý¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢10ÆüÀµ¸á¤è¤ê³Æ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¡ØTHE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002¡Ù
³«ºÅÆü»þ¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Àµ¸á³«¾ì¡¡¸á¸å2»þ³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§ºë¶Ì¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002
½Ð±é¼Ô¡§
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1ÃÆÈ¯É½¡Ë
ADAM (STARGLOW)¡¿ITARU (Î¶µÜ¾ë)¡¿JUNON (BE:FIRST)¡¿SKY-HI¡¿º½ÅÄ¾¹¨ (BALLISTIK BOYZ)¡¿À¥¸ýóÕÌï (FANTASTICS)¡¿SOTA (BE:FIRST)¡¿¼ê±ÛÍ´Ìé¡¿ÉÚÅÄÐÒÚö (Î¶µÜ¾ë)¡¿ÃæÅçñ¥ÂÀ (FANTASTICS)¡¿È¬ÌÚÍ¦À¬ (FANTASTICS)¡¿»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯ (M!LK)¡¿RIKU (THE RAMPAGE)¡¿RYUHEI (BE:FIRST) ¡Äand more¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
ÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡ÊÂè1ÃÆÈ¯É½¡Ë
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¿ËÌß·¹ë¡¿ÄÚ°æ·Ä²ð¡¿Ãæß·Í¤Æó¡¿ËÜÅÄ·½Í¤¡¿¾¾°æÂçÊå¡¿ÆîÍºÂÀ¡Äand more¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØTHE GAME CENTER-FOOTBALL DREAM MATCH-¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥ì¥¸¥§¥ó¥º
