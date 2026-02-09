Dragon Ash¹ßÃ«·ú»Ö¡¢47ºÐ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¡¡¼«µÔ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¶«¤Ö
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Dragon Ash¤äThe Ravens¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¹ßÃ«·ú»Ö¡ÊKj¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û47ºÐ¹ßÃ«·ú»Ö¡¡ÊÑ´é¢ª¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¹ßÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¡Ö47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤òÁ´³«¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö37ºÐ¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¥¸¥¸¥£¤È¥Ð¥Ð¥¡¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿´¾ð¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤Ï¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¤³¤ó¤Ð¤ó¤ï ¹ßÃ«·ú»Ö 47ºÐ ÆÈ¿È ¿¦¶È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Ã¤È¤«¥×¥í¥Õ¤Þ¤¸¤ÇÃÏ¹ö¡×¤È¡¢¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¸½ºß¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ã¤½¤Î»ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¤Æ»²¤ë¤·¤«¤Ê¤§¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È³«¤Ä¾¤ê¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿½ËÊ¡¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤âThe Ravens²ÎÏ¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤ä¤¡¡Á¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤âÊÑ¤ï¤é¤º²»³ÚÀ©ºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û47ºÐ¹ßÃ«·ú»Ö¡¡ÊÑ´é¢ª¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¹ßÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤À¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡×¡Ö47ºÐ¤È¤«¤Ê¤ó¤Î¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤òÁ´³«¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö37ºÐ¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¥¸¥¸¥£¤È¥Ð¥Ð¥¡¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿´¾ð¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤Ï¢¤Í¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿½ËÊ¡¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»×¤¤¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤âThe Ravens²ÎÏ¿¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤ä¤¡¡Á¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤âÊÑ¤ï¤é¤º²»³ÚÀ©ºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£