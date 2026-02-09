18ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÅÄÃæ·½¤È¤Î¶¦±é¸å¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥¥¹¥Þ¥¤ËÌ»³¤é¤ÈÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¡ÄÎøÂ¿¤½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍý±û¡Ê34¡Ë¤Î¡ÈÀø¤ê¹þ¤à¡É¿ÍÀ¸
¡¡ÆâÅÄÍý±û¡Ê34¡Ë¤¬¥Æ¥ìÅì¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¬Ã¥Ã¥º§¡×¤Ë¼«¿È¤ÎÉ×¤òÎ¬Ã¥º§¤·¤¿ÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÉü½²¤¹¤ë¸µºÊÌò¤Ç¼ç±é¡£¥Û¥¹¥ÈÍ·¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤äÇ¨¤ì¾ì¤â±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¾åÉÊ¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡Ä¡×ÆâÅÄÍý±û¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÈÆ©¤±´¶¡É¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¼Ì¿¿
¡Ö¥É¥í¥É¥í¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦ÆâÅÄ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í¡£º£´ü¤Ï¥Õ¥¸¤Î¡Ø·î9¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£¸µ¥ä¥ó¤Ç¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Ìò¤ÇÍÅ±ð¤Ê¿§¹á¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊüÁ÷µ¼Ô¡Ë
¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï100Ëü¿ÍÄ¶¤¨
¤À¡¼¤ê¤ª¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥É¥ë»þÂå
¡¡Åìµþ½Ð¿È¤ÎÆâÅÄ¤Ï¡¢18ºÐ¤ÇÆü¥Æ¥ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¡£
¡Ö¿åÃå¤ä²¼Ãå»Ñ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¤ª¿¬Èþ¿Í¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£¤À¡¼¤ê¤ª¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÊÃËÀ»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆüÂçÂ´¶È¸å¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÉõ°õ¡£½÷À»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤Ë¿Ê½Ð¡£2014Ç¯¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÎÁê¼êÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥é¥¤¥À¡¼½Ð¿È½÷Í¥¤Ï½÷À¤Î¼»ÅÊ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤òÇË¤ì¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÏÆÌò¤¬Â³¤¤¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¡Ë
ÅÄÃæ·½¤È¤Î¶¦±é¸å¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯
¡¡¤À¤¬¡¢18Ç¯¤Î¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤Î¡¢ÅÄÃæ·½¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÎOLÌò¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢3ËÜÌÜ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÍèÀ¤¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
¡Ö5¿Í¤Î¥»¥Õ¥ì¤¬¤¤¤ëÀ°ÍÂ¸·Ï½÷»Ò¤ò±é¤¸¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤Ç½÷À¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¥·¡¼¥º¥ó3¤Þ¤ÇÂ³¤¯½ÐÀ¤ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Áê¼¡¤°Ç®°¦ÊóÆ»¡Ä¼¡¤Î¡ÈÁÀ¤¤½ê¡É¤Ï¡©
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÇ®°¦ÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£20Ç¯¤ËKis-My-Ft2¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¤Î¼«Âð¤ËÄÌ¤¦»Ñ¤òÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤êÈà¤ÎÉô²°¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥¿¥¯¤ÎÆâÅÄ¤ÈËÌ»³¤Ïµ¤¤¬¹ç¤¤·ëº§ÏÃ¤âÓñ¤«¤ì¤¿¤¬1Ç¯Í¾¤ê¤ÇÇË¶É¤·¤¿¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡3Ç¯¸å¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤ÎHiro¤ÎÉô²°¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹»Ñ¤ò»£¤é¤ì¡¢°ìºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¤È¤Î¸òºÝ¤òÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ø¤Û¤Ü»ö¼Â¡Ù¤ÈÇ§¤á¡¢¡ØÁê¼ê¤ÎÊý¤âÍý²ò¤¬¿¼¤¯¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤È¤Î¤í¤±¤¿¤¬¡¢25Ç¯1·î¤ËÇË¶É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¶È¤Ëî²¿Ê¡£º£²ó¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¿¼ÌëÏÈ¤À¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤Ï·²¤òÈ´¤¯¡£
¡Ö30Âå¤Î½÷Í¥¤ÏÍÂ¼²Í½ã¤äÀî¸ý½ÕÆà¤È¼çÌòµé¤¬Â·¤¤¡¢ÆâÅÄ¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¿¼ÌëÏÈ¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¥³¥á¥Ç¥£¤«¤é¤ª¿§µ¤¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢Ìò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¡£24Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡ØÓÐ¤¦½Ê½÷¡Ù¡ÊÅì³¤¡Ë¤Ç¤ÏÏÃ½Ñ¤Ç¿Í¤òÁà¤ëµ©Âå¤Î°½÷¤ò±é¤¸¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼¡¤Ï¤À¡¼¤ê¤ª±é¤¸¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯2·î12Æü¹æ¡Ë