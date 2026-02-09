ÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡ÖÀ¯¼£²È¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¡¢¼Ç¤É½ÌÀ¤Ø¡Ä¸åÇ¤¤ÎÂåÉ½Áª¤Ó¾ÇÅÀ
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£¹Æü¸áÁ°¡¢ÅÞËÜÉô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢½°±¡Áª¤Ç¤Î»´ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£²È¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¸á¸å¤ÎÅÞ¼¹¹ÔÌò°÷²ñ¤Ç¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤Ëº£Æü¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢£±£¸Æü¾¤½¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Þ¤Ç¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»²þ³×¤Ï½°±¡Áª¤Ç¡¢¸ø¼¨Á°¤Î£±£¶£·µÄÀÊ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï£±£±£¸µÄÀÊ¸º¤Î£´£¹µÄÀÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ø¼¨£µÆüÁ°¤Î·ëÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢½°±¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç£±£¶Æü´Ö¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ÅÞÌ¾¤äÀ¯ºö¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï£¹ÆüÌ¤ÌÀ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖËü»à¤ËÃÍ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀÆÆ£»á¤â¡ÖÀÕÇ¤¤Ï¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÇ¤¤ÎÂåÉ½Áª¤Ó¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸µÂåÉ½¤ÎÀô·òÂÀ»á¤Ï£¹Æü¸áÁ°¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¸½ÂÎÀ©¤¬°ìÄê¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¡£Î©Ì±¤Ç´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¾®Àî½ßÌé»á¤Ï¹â¾¾»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä³Ð¸ç¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£