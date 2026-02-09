¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©¡×¼÷»Ê¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¾¯Ç¯¡Ä¤Ê¤®¤é·ò°í¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡È¾¼ÏÂ¤Î¿©Ê¸²½¡É
¡Ø¤ª¤Ç¤ó³Ø¡ª¡Ù¡ÊµªÊ¸¿©ÉÊ¤ª¤Ç¤ó¸¦µæÈÉ ÊÔ¡Ë
¡¡¤ª¤Ç¤ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤³¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬¤³¤ì¤òÇã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ç¤ó³Ø¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Î³ØÌä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Î¿©»Ø¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤Ä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÅÄ³Ú¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤Ç¤ó¤Ï¤ä¤¬¤Æ¼Ñ¹þ¤ß¤ª¤Ç¤ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£´ü¤Ë¸½ºß¤Î·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¾¤ÎÏÂ¤Î¿©¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¤µ¤Û¤É¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÀ¼£´ü¤«¤é¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤ª¤Ç¤ó¤Ï¼ò¤Îºè¡¢»Ò¶¡¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ²°ÂæÅù¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¤ª¤Ç¤ó¤¬²ÈÄíÎÁÍý¤À¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£°ú¤Çä¤ê¤¬Íè¤ë¤È¡¢Æé¤ò»ý¤Ã¤ÆÇã¤¤¤ËÁö¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Í¼¿©¤Î¤ª¤«¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Éã¿Æ¤Î¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼çºÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©¡×¤Ê¤ëÌä¤¤¤Ë¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼÷»Ê¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£°Â¾å¤¬¤ê¤Ê»Ò¶¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤«¤é»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Ï»Ò¶¡¤Î¸ý¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡©
¡¡°ú¤Çä¤ê¤Î¤ª¤Ç¤ó²°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²æ¤¬Ä®Æâ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ¼Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¡¢²°Âæ¤ò°ú¤¤¤ÆÄê°ÌÃÖ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡£¤½¤Îº¢¤Î»ä¤Î¾®¸¯¤¤¤Ï10±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Í¼Êý¤Þ¤Ç¾®¸¯¤¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ©¤Ë5±ß¤Û¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ç¤ó²°¤Ç5±ß¤ÇÇã¤¨¤ëÊª¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Çã¤¦Êª¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤¯¤ï¤Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢5±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤¯¤ï¤Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤ª¤Ç¤ó¤òË°¤¯¤Û¤É¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î°ìºý¤òÆÉ¤ó¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£½Ð½Á¤Î¼è¤êÊý¡¢Ì£ÉÕ¤±¡¢¶ñºà¤Î¼ïÎàÅù¤Î¸ÄÀ¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤ÎÂ¸ºß¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤Î°ÆÆâ¤òºÙ¤«¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ç¤ó³Ø¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¿¥Õ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÎ®¤·ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ç¤ó¤Ï³ÆÃÏ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¡£Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â°ì¶½¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Â¯¤Ã¤Ý¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤«¤¬¤ª¤Ç¤ó¡¢¤µ¤ì¤É¤ª¤Ç¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤Ç¤ó¤ÎÎò»Ë¤ÏÀõ¤¤¡¢¤·¤«¤·¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤ë¤È¼Â¤Ë¿¼¤¤¡£
µªÊ¸¿©ÉÊ¤ª¤Ç¤ó¸¦µæÈÉ¡¿1938Ç¯ÁÏ¶È¤ÎµªÊ¸¿©ÉÊ¹Êó¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡£94Ç¯¡¢¡ÖÆéÇò½ñ¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²°ÊÍè¡¢30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ª¤Ç¤óÄ´ºº¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¤Ç¤ó¡¢Îý¤êÊª¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ç¤óÀìÌç¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¥Ç¥ó¥¬¥¯¡×¤â¸ø³«Ãæ¡£
¤Ê¤®¤é¤±¤ó¤¤¤Á¡¿1952Ç¯¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®¡¢µìÌÚÈÔÄ®À¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡£3·î¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¤Ï¡ÖROOTS-REC¡×HP¤Ç¡£
¡Ê¤Ê¤®¤é ·ò°í¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯2·î12Æü¹æ¡Ë