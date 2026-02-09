´ÝÂç¿©ÉÊ ¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥«¥ë¥Ñ¥¹ ¥»¥Ö¥óÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¡´ÝÂç¿©ÉÊ¤Ï¡¢SNS¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Ò¤È¤¯¤Á¥«¥ë¥Ñ¥¹¤òÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç2·î¾å½Ü¤«¤éÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï5¼ïÎà¡£Â¾¤Î¾®ÇäÎ®ÄÌ¤Ç¤Ï4·î¾å½Ü¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥é¥¤¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¤Î¿©¥·¡¼¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÉÊ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ö¥È¥¥¡¼¥Û¥Ã¥¯¡×¤Ë½»¤à6ºÍ¤ÎÃË¤Î»Ò¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î¥Î¥ó¥Î¥ó¤ä¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥¾¥ó¥¾¥ó¤È¤ÎÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢SNS¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëºîÉÊ¡£
¡¡5¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬¤Ò¤È¤¯¤Á¥«¥ë¥Ñ¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¡¢¥Î¥ó¥Î¥ó¡¢¥¾¥ó¥¾¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡ÖHITOKUCHI¡¡CALPAS¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ï²¹ÉÊ¤Ç¡¢ÆâÍÆÎÌ18g¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇÊÌ198±ß¡£