¹âºê±Ø¤ÎºÇ²Ì¤Æ Ææ¤Î¡Ö0ÈÖÀþ¡×¤Ë¡ÖÈ¿Â§µé¥³¥¹¥Ñ¡×¤Î±Ø¥é¡¼¥á¥ó¤¬¡Ä ¿©¤Ù¤¿¤é¡ÖÀµµ¤¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Û¤ÉÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤âºòº£ÄÁ¤·¤¤¡©
¡¡JR¹âºêÀþ¤Î½ªÃå±Ø¡¦¹âºê±Ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢µðÂç±Ø¼Ë¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¥â¥ê¥â¥ê¡¢·²ÇÏ¸©Ä£½êºßÃÏ¤ÎÁ°¶¶±Ø¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤Ë¥Ç¥«¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¹âºê±Ø¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡¢Â¾¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡Ö0ÈÖÀþ¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤á¤¤¤¿¾è¤ê¾ì¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤à¡¢ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡ª ¤³¤ì¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÀµÅýÇÉ¤Î¡Ö±Ø¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ç¤¹
¡¡¤³¤³¤Ï¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÇÍÌ¾¤Ê²¼¿ÎÅÄ¤Ø¸þ¤«¤¦¾å¿®ÅÅÅ´¤Î»ÏÈ¯¥Û¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·ò¹¯Åª¤Ê²¼¿ÎÅÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È»é¤ÈÃº¿å²½Êª¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢0ÈÖÀþ¾è¤ê¾ì¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö±Ø¤½¤Ð ¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤óÈ¬µ¯²È À¾¸ýÅ¹¡×¡£¤³¤³¡¢¼Â¤Ï¡È±Ø¥é¡¼¥á¥ó¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï15»þº¢¡£¤¹¤Ç¤Ë¤ªÃë¤ÏºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤é¡¢¤ª¤ä¤Ä°·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥¾ÍýÏÀ¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÆþÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãë¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò³°¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹Æâ¤Ï¤½¤³¤½¤³µÒÆþ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ï¥ì¥È¥í´¶¶¯¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©·ô¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¼°¤È¤¤¤¦¸½Âå»ÅÍÍ¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÈ¯¸«¤·¤Æ²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£480±ß¡£¤³¤ÎÊª²Á¹â»þÂå¤Ë¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥óÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤ÍÈ¤²¡ÜÀ¸Íñ¤òÉÕ¤±¤Æ¤â480±ß¤È¤¤¤¦¥Ð¥°ÀßÄê¡£Ë¿ÍÌ¾¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤½¤ÐÅ¹¤è¤ê°Â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ðËÜ·Á¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Ð¤è¤ê¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ï°ì½Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¡È±Ø¥Ê¥«¥á¥·¡É¤ÎÀµµÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð¤Æ¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¥á¥ó¥Þ¡¢¤Ê¤ë¤È¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤é¤ì¤¿¤æ¤ÇÍñ¤È¤¤¤¦²¦Æ»¹½À®¤Ç¡¢Í¾·×¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°°ìÀÚ¤Ê¤·¡£·é¤¹¤®¤ëÉÛ¿Ø¤Ç¤¹¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¥¤¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥×¤ò°ì¸ý¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤·¤ç¤¦¤æÌ£¡£¥Ñ¥ó¥Á¹µ¤¨¤á¡£»é¤â¹µ¤¨¤á¡£¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¹¥Ã¤ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥Þ¥·¥Þ¥··Ï¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö»é¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬Íß¤·¤¤¡×¡ÖÇØ»é¤É¤³¡©¡×¤ÈÇ¾Æâ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤³¤ÎÁÇËÑ¤µ¤¬Ì¯¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ç¤â¡¢°Õ¼±¹â¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Â¿´¤¹¤ë¡½¡½¡£¤³¤ÎÌ·½â¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬±Ø¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÍ¤ò¤¹¤¹¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ß¡¢¤Ê¤ë¤È¤ò¤«¤¸¤ë¡£¤³¤Î¡È¾¼ÏÂ¥à¡¼¥Ö¡É¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ï°Õ³°¤È¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¹¡¼¥×¤ËÄÀ¤ó¤À¤Ê¤ë¤È¡£µ×¡¹¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÏÇö¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¥¢¥ê¡£¼çÌò¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÍ¤È¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£ÎÌ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Á¿©»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö´Ö¿©ÍÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö°ÜÆ°Á°¤Îµ·¼°¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾ïÏ¢¤é¤·¤³ØÀ¸¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÈ¤²Êª¤ÏÅ¹ÆâÄ´Íý¤È¤Î¤³¤È¡£Ä«¥¤¥Á¤ÏÍÈ¤²ÃÖ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÄ«7»þ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÏÄ«¤«¤é¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¢ª¥é¡¼¥á¥ó¤Î2Ï¢¿©¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£