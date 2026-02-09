ÂçÊª¤¬½Õµ¨Å¸¼¨²ñ ¡ÖÌÍ¤ÇÌ£¤ï¤¦Î¹µ¤Ê¬¡× 17Æü¤Ë¥Þ¥¤¥É¡¼¥à¤ª¤ª¤µ¤«¤Ç
¡¡ÂçÊª¤Ï2·î17Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥Þ¥¤¥É¡¼¥à¤ª¤ª¤µ¤«3³¬Å¸¼¨¾ì¤Ç¡Ö½Õµ¨¼Õ²¸Å¸¼¨²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Ìó170¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿·µ¬¥á¡¼¥«¡¼¤¬18¼Ò¡£ÆÀ°ÕÀèÌó190¼Ò¡¦500¿Í¤ÎÍè¾ì¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡½¾ÍèÄÌ¤ê¡Ö¹¬¤»¤´¤Ï¤ó ¾Ð´é¤Î¿©Âî¡×¤ò¥á¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÌÍ¤ÇÌ£¤ï¤¦Î¹µ¤Ê¬¡×¤ò¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµó¤²¤ë¡£´¥ÌÍ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤«¤é120¼ïÎà¤ÎÌÍÎà¤ò½¸¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹¥É¾¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡Ö¤¦¤É¤ó¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï12¼Ò¤¬»²²Ã¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¿©Äó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÉô¤Î»°ÌÚÌÐ¼£ÉôÄ¹¤Ï¡¢¡Ö´ÊÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥á¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢²È·×¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¶¯²½ÉôÌç¤Ç¤â¤¢¤ë¶ÈÌ³ÍÑ¤Ï20¼Ò¤¬½ÐÅ¸¡£ÎäÅà¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Í×Ë¾¤Î¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î»î¿©¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ÎÄÌÈÎ»ö¶È¡ÖÏÂ²Û»Ò¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤ë¡£
¡¡¿¹ËÜÎ©ºÈ¾ïÌ³¤Ï¡¢¡ÖEC¤Î¼ûÍ×¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤ËBtoB¸þ¤±¤ÎÇä¾å¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥½¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¤äÄã²¹¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£