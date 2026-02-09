¼Ú¶â1000Ëü±ß¤«¤éÇ¯¾¦18²¯±ß¤Î²÷¿Ê·â¡ªÇ®¤¯Í¥¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¤´ñÀ×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖQUON¡Ê¤¯¤ª¤ó¡Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¤½¤Î¼ïÎà150°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡ÖQUON¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×¡£2014Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢º£¤äÁ´¹ñ61µòÅÀ43Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÂç¼êÉ´²ßÅ¹¤ÎºÅ»ö¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ºî¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤
QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÖQUON¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥«¥«¥ª¤È¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÃãÍÕ¡¢¥Ï¡¼¥Ö¡¢¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê150¼ï°Ê¾å
2026Ç¯¡¢QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Â£¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤¬¡¢´ôÉì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¥ª¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹ ¡£
QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¿·ºî¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×
¤³¤Î¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à»º56%¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥È¥á¥¢¥¹¡¼»º62%¡¢¥µ¥ó¥È¥á»º66%¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢»º70%¤È¤¤¤¦£´¥õ¹ñ¤Î¥«¥«¥ª¤È¥«¥«¥ªÇ»ÅÙ¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥«¥«¥ª¤Î¸ÄÀ¤ò¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Æ¥ê¡¼¥Ì¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¡¢Àå¤Î¾å¤Ç¤È¤í¤±¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
¹¥¤ß¤Î¸ü¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤É¤¦¤¾¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸å¤âÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÚÂç¡Û4¸ÄÆþ¤ê 3,880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥ê¡¼¥Ì ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ú¾®¡Û2¸ÄÆþ¤ê 1,980±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¶¦Æ±³«È¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¥ª¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢·ÚÅÙ¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤ò»ý¤Ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¾Íè¤Î¼«Î©¤ò´ê¤¤¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¤ªÅ¹¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤òÌ´¸«¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿ ¡£1ËÜ1ËÜÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Æ¥ê¡¼¥Ì¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä°Ê¾å¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î´ê¤¤¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
1000Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä©Àï
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂåÉ½¡¦²ÆÌÜ¹À¼¡¤µ¤ó¤ÎÁÏ¶È»þ¤«¤é¤Î¿®Ç°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¡¢2003Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¾®¤µ¤Ê¾¦Å¹³¹¤ËÈà¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¤ï¤º¤«10ÄÚ¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹ ¡£
²ÆÌÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö½é¤«¤é¡Ö¾ã³²¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤ËÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¡¢ÀµÅö¤ÊÂÐ²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤Ï½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹©Äø¤âÊ£»¨¡£°ìÅÙ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÆÌÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1000Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ëÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÆÌÜ¤µ¤ó¤¬½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Ç¤·¤¿¡£
¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â²¹¤á¤ì¤Ð¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Î¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â°ìÅÙÍÏ¤«¤»¤Ð¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤Ð¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ï¡¼¥Ö¡¢¤ªÃã¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÁÇºà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ëº®¤¼¹þ¤àÃãÍÕ¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤òÊ´ºÕ¤·¡¢ÀÐ±±¤ÇÈÔ¤¯¤Î¤Ï¿Í¤Î¼êºî¶È¡£
QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¾¦ÉÊ¤Ëº®¤¼¹þ¤àÃãÍÕ¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤Ï¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÐ±±¤ÇÈÔ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÁÇºà¤Î¹á¤ê¤â±ÉÍÜ¤âÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤
¤³¤Î¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤È¡¢¡Öº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¡¢²ÆÌÜ¤µ¤ó¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤Î¼õÍÆ¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤È¹çÃ×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¡»ã¤ò¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ø
¡ÖÊ¡»ã¤À¤«¤éÇã¤¦¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤«¤éÇã¤¦¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊ¡»ã¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤³¤ì¤¬QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤Ç¤¹¡£
QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥«¥«¥ª¤ò»È¤¤¡¢Í¾·×¤ÊÌýÊ¬¡ÊÂåÍÑÌý»é¡Ë¤ò°ìÀÚ²Ã¤¨¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤½¤ÎÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹ ¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤â¡¢²ÆÌÜ¤µ¤ó¤Î¿®Ç°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¥ª¡×¤Îºî¤ê¼ê¤«¤é¤Î¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÌ±ú¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯°¦ÃÎ¸©¤ÎQUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈË¶¶ËÜÅ¹¡£Ãæ±û¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬²ÆÌÜ¤µ¤ó
¸½ºß¡¢QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î½¾¶È°÷830¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î6³ä¤Ï¡¢ÂÎ¤ä¿´¤Ë¾ã³²¤òÊú¤¨¤¿¡ÖÆÌ±ú¤¢¤ë¡×¿Í¡¹¡£Ç¯¾¦¤Ï18²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ï¤º¤«£±Ëü6000±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¾ã³²¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤òÌó10ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ã³²¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î½÷À¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢¥×¥í¤Îºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Û¶¤¹¤ëÄ©Àï¡§¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢·Ò¤¬¤ëÌ¤Íè
¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂåÉ½¾¦ÉÊ¡ÖQUON¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥ª¥Ö¥í¥Þ¡×ÅÚ²°¸øÆó¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª2¼ï¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê ¡£¥«¥«¥ªÇ»ÅÙ66¡ó¤Î¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢¥«¥«¥ªÇ»ÅÙ47¡ó¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
QUON¥Æ¥ê¡¼¥Ì6Ëç¥®¥Õ¥ÈBOX¡Ú¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥»¥Ã¥È¡Û¡Ê¥Ó¥¿¡¼3Ëç¡¢¥ß¥ë¥¯3Ëç¡Ë1,680±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥«¥«¥ª¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¤Ï¡¢JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¥«¥«¥ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä ¡£¸½ÃÏÇÀ²È¤Î½êÆÀ»Ù±ç¤äµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È1kg¤Î¹ØÆþ¤´¤È¤Ë10¡Á20±ß¤¬¸½ÃÏ¤Ø´óÉÕ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Áª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¥«¥«¥ªÀ¸»º¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤ÎÇÀ²È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¥ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»Ö¤ò»ý¤Äºî¤ê¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¡£QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡ÖÆÌ±ú¡×¤ò¹ÎÄê¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎË§½æ¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤È¤È¤â¤Ë¡¢23Ç¯Á°¤Î10ÄÚ¤Î¥Ñ¥ó²°¤«¤éÂ³¤¯¡¢Ç®¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤Ä©Àï¤ÎÊª¸ì¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤¦ËâË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
¸½ºß¡¢QUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¾¦ÉÊ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ43Å¹ÊÞ¡£Â¾¡¢2026Ç¯2·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢JRÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹Ä®ÅÄÅ¹¡¢´äÅÄ²°»°±Û¡¢»¥ËÚÂç´Ý¤È¤¤¤Ã¤¿20¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤âºÅ»ö½ÐÅ¹Ãæ¡£ÂåÉ½¡¦²ÆÌÜ¹À¼¡¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø²¹¤á¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤À¤Ã¤Æ¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÊÑ¤¨¤ë¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¡Ö²Ô¤°¡×¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆÌ±ú¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¼¡¡¹¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÊÑ¤¨¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÆÌÜ¤µ¤ó¤ÈQUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´ñÀ×¤Î²÷¿Ê·â¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø²¹¤á¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤À¤Ã¤Æ¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÊÑ¤¨¤ë¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¡Ö²Ô¤°¡×¤ÎÌ¤Íè¡Ù
¡Ú²èÁü¡Û¿®Ç°Ç®¤¯Í¥¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊQUON¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ð´é¡Ê6Ëç¡Ë