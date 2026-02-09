¥Õ¥¡¥¦¥ëÎ¾À®ÇÔ¡©¡È·ã¥ì¥¢¤Î¹¶ËÉ¡É¤ÇµÄÏÀÊ¶µê¡Ä¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤Ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ£²·î£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë£¶°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¡¢£²°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬·ãÆÍ¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¸å¼Ô¤¬£²¡Ý£±¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿74Ê¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ÀèÀ©¡£¤À¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¤¬ÌÔÈ¿·â¤·¡¢84Ê¬¤Ë¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡¢90¡Ü£³Ê¬¤Ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬PK¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµó¤²¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¡£
¡¡90¡Ü10Ê¬¡¢¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤òÁÀ¤¦¥·¥Æ¥£¤¬¡¢Áê¼êGK¥¢¥ê¥½¥ó¤Ï¹¶·â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¤¬¤é¶õ¤¾õÂÖ¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÅ¸³«¡£¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¾å¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÄÉ¤Ã¤¿¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤È¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£¤³¤ì¤ÇÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÏÂà¾ì¡¢¥·¥Æ¥£¤ÎFK¤ÇºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤òÁË³²¤¹¤ëÈ¿Â§¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÈ½Äê¤Ï¥·¥Æ¥£¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¡¹¤Ê¤¤Å¸³«¤ò¼õ¤±¡¢µÄÏÀ¤¬Ê¶µê¡£SNS¾å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Þ¤¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ä¤«¤éÎÉ¤¤È½ÃÇ¡×¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ï¥¯¥½¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ê¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¡Ö¶¥µ»µ¬Â§¾åÀµ¤·¤¤¤±¤ÉÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤À¡ª¡×¡Ö¥·¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ËÆÀ¼º¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÁè¤¦²ÄÇ½À¤¢¤ë¤·ÄË¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï»î¹ç¸å¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤Ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£¤â¤·¥·¥§¥ë¥¤¬²¶¤Ë¥Ñ¥¹¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é...¤Ç¤âÈà¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤µ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î±þ½·¡Ä¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¾×·â¤Î¹¶ËÉ
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
