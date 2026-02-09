¡ÖÀâÌÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡Ä¡×²òÀâÅÐ¾ì¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ°ÂÄê´¶¤¢¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªåºÎï¤Í¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
È¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ·è¾¡¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþ¿Í¤À¤è¤Ê¡ª¡×È¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤òÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØNHK¡¦E¥Æ¥ì¡Ù¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÈ¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£È¬ÌÚ¾Â¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯¤Î¥«¥ë¥¬¥ê¡¼¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¡ª¡ª¡ªÈ¬ÌÚ¾Â¤µ¤ó¤À¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¾Â¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¾Â¤µ¤ó±Ê±ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¾Â½ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªåºÎï¤Í¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¾Â¤¸¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ°ÂÄê´¶¤¢¤ë¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¾Â¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤ÈÈþ¿Í¤À¤è¤Ê¡ª¡×¡ÖÀâÌÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¡¢52ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ä¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
