½°µÄ±¡Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢À¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂçÀã¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢Âç¤­¤Ê°ÜÆ°À­¹âµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»³±¢¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÅ·µ¤¤Ï¼¡Âè¤Ë²óÉü¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î·ú¹ñµ­Ç°¤ÎÆü¤Ï¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÄãµ¤°µ¤¬Åì¿Ê¤·¡¢½Õ¤È½©¤ËÂ¿¤¤¹âµ¤°µ¤ÈÄãµ¤°µ¤¬¸ò¸ß¤ËÄÌ²á¤¹¤ëµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½÷¡ÊÃË¡Ë¿´¤È½Õ¤Î¶õ¡×¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤È°ã¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤­¤Þ¤¹¡£

¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ñÁÂ¼ ÍË¡Ë