ËÌ³¤Æ»Æý¶È¡¢ÂçÎ³ÇòÅí¤ÈÆù¸ü¤Ç¿©´¶Ë¤«¤Ê¥¢¥í¥¨¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤È¤Ó¤¤êÂçÎ³¥è¡¼¥°¥ë¥È ÇòÅí¡õ¥¢¥í¥¨¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä
ËÌ³¤Æ»Æý¶È¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ó¤¤êÂçÎ³¥è¡¼¥°¥ë¥È ÇòÅí¡õ¥¢¥í¥¨¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¡¢2·î23Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ä¹Ç¯¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤È¤Ó¤¤êÂçÎ³¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÂçÎ³ÇòÅí¤ÈÆù¸ü¤Ç¿©´¶Ë¤«¤Ê¥¢¥í¥¨¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤È¤×¤ë¤×¤ë¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÀ¸Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²ÌÆù¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤¹Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê²ÌÆù´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Èµ¨Àá¸ÂÄê¡É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï243±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î23Æü¡Ê·î¡Ë
ËÌ³¤Æ»Æý¶È¡áhttps://www.hokunyu.jp