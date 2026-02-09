¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎÇä
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢2·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë°Ê¹ß¡¢½ç¼¡½Ð²Ù¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢º½Åü¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÂçÆ¦¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü°û¤ßÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ Ä´À½Æ¦Æý¡×200ml¡¦1000ml¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Öº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ Æ¦Æý°ûÎÁ ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×200ml¡¢¡Öº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ Æ¦Æý°ûÎÁ ¹ÈÃã¡×200ml¡¢¡Öº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ Æ¦Æý°ûÎÁ ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡×200ml¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ£¼ï¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢1¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
1000ml»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡§335±ß
200ml»æ¥Ñ¥Ã¥¯¡§110±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î²¼½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡
