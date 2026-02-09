¥¨¡¼¥Ó¡¼¥·¡¼¡¦¥Þ¡¼¥È¡¢»Ò¤É¤â·¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIFME¡×¤Î¿·´´Àþ¡¦Îó¼Ö¤Î¥·¥å¡¼¥º¡ÖIFME¡ßTRAIN¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÈ¯Çä
ABC¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â·¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIFME¡×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¿·´´Àþ¡¦Îó¼Ö¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖIFME¡ßTRAIN¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢JR¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆÃµÞÎó¼Ö¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ABC¥Þ¡¼¥È¤Î¶å½£ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç2·î6Æü¤«¤éÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡¢¤½¤Î¸å4·îº¢¤«¤éIFME¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢JR¶å½£¤¬¸Ø¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ÈÅÔ»Ô´ÖÆÃµÞ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTRAIN¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡£´ûÂ¸¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò»ý¤Ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤Ë¤â¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤°ìÂ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Ð¡¼¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤Î¹â¤µ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡ÖIFME joob¡Ê¥¤¥Õ¥ß¡¼ ¥¸¥ç¡¼¥Ö¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£³èÈ¯¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¸µµ¤¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤â¤¹¤ê¸º¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÉß¤¤Ë¤Ï¤«¤«¤È¤Î°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¡ÖHUG INSOLE¡Ê¥Ï¥°¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ±à¡¦ÄÌ³Ø¤«¤éµÙÆü¤Î³°½Ð¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÂ¸µ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖIFME¡ßTRAIN ¥¥Ã¥º¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ ÆÃµÞ¥½¥Ë¥Ã¥¯¹æ¡×¤Ï¡¢ÇîÂ¿¡ÁÂçÊ¬´Ö¤òÁö¤ëÅÔ»Ô´ÖÆÃµÞ¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö883·Ï¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£¡Ö²»Â®¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖIFME¡ßTRAIN ¥¥Ã¥º¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ ¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢ÇîÂ¿¤ÈÍ³ÉÛ±¡¡¦ÊÌÉÜ¤ò·ë¤Ö¿Íµ¤´Ñ¸÷ÆÃµÞ¡£¼Â¼Ö¤Î»ý¤Ä¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥óÄ´¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥·¥å¡¼¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤ÎÀµÌÌ¤¬¥Ù¥ë¥È¤«¤éÇÁ¤¡¢¿§¹ç¤¤¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤ÊÆâÁõ¤ä·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ï¥¤¥Ç¥Ã¥«¡¼¹½Â¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎó¼Ö¤ÎÍ¥²í¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
IFME¡ßTRAIN ¥¥Ã¥º¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ ÆÃµÞ¥½¥Ë¥Ã¥¯¹æ¡§5940±ß
IFME¡ßTRAIN ¥¥Ã¥º¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ ¤æ¤Õ¤¤¤ó¤Î¿¹¡§5940±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
