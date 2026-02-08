¡ÖËÜÅö¤Ë18ºÐ¤«¡©¡×¹â¹»À¸FW¤¬¡È¿À¥È¥é¥Ã¥×¢ª25m¥ë¡¼¥×¡É¤Î¾×·âÃÆ¡ª¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¥ë¡¼¥¡¼¡×¸Å²°ÊâÌ´¤¬¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë×Ç×Ê¤Î¥×¥í½éÆÀÅÀ
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC 1¡Ý4 ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ê2·î7Æü¡¿CITY FOOTBALL STATION¡Ë
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¡È¸½Ìò¹â¹»À¸J¥ê¡¼¥¬¡¼¡É¤¬¡¢³«ËëÀï¤Ç¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£18ºÐ¤ÎFW¸Å²°ÊâÌ´¤¬Êü¤Ã¤¿¿À¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÄ¶ÀäÅª¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè1Àá¤Ç¡¢ÀçÂæ¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤ÈÂÐÀï¡£º£Åß¤ËÀçÂæ¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¸Å²°¤Ï¡¢¤Þ¤À18ºÐ¤Ç¸½Ìò¹â¹»3Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¡¢³«ËëÀï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀçÂæ¤¬2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿52Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿¸Å²°¤Ï¡¢ÆÊÌÚC¤ÎDF¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤È·ã¤·¤¤¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê35ºÐ¤ÎDF¤ËÂÐ¤·¡¢18ºÐ¤Î¸Å²°¤Ï¾å¼ê¤¯ÏÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢±¦Â¤Î¹Ã¤Ç¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤á¤ë¡È¿À¥È¥é¥Ã¥×¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¡¢¸Å²°¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Á¥é¥Ã¤ÈGKÁêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¥³¥¢¥ß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÌó25m¤Îµ÷Î¥¤«¤é±¦Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£Èþ¤·¤¤ÊüÊªÀþ¤¬¡¢GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡ÖËö¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¤è¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ËÜ¿Í¤¬Æ´¤ì¤ë¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿À¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡¢¼Â¶·¡¦²òÀâ¤âÂç¶½Ê³¡£¼Â¶·¤ÎÆ£ÅÄ¿ò´²»á¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡ª¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¿18ºÐ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢²òÀâ¤ÎÃìÃ«¹¬°ì»á¤â¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇGK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÀµ³Î¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£18ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃÎÅª¤ÇÎäÀÅ¤Ê¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¡ª¡×¡Ö¥ë¡¼¥×¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¥È¥é¥Ã¥×¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡ÖËö¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤Þ¤À¹â¹»Â´¶ÈÁ°¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤Ë18ºÐ¤«¡©¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ê¹¤¤¤¿¤é18ºÐ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç18ºÐ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë´õË¾¤¹¤®¤ë¡×¡Ö18¤Î¿´Â¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼ê¤¬¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥è¥Ë¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖJ·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤È¤ÎÆùÃÆÀï¤òÀ©¤·¡¢GK¤òÓÞ¾Ð¤¦ÎäÀÅ¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ð¥±¥â¥Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬¾º³Ê¤·¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥è¥Ë¥Ã¥ÁÁê¼ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆµÓ¤Ç¼ý¤á¤Æ¤ë¤Î¤â¶¯¤¤¡×¡ÖÁ´¥µ¥Ý¤¬ÊâÌ´¤ËÎø¤ò¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð»î¹ç¸å¡¢¸Å²°¤ÏÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤«¤éGK¤¬¡ÊÁ°¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤âGK¤ò¸«¤¿¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò½é¡¹¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
