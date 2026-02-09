¡Ú´ÚÎ®¡ÛBTS¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¾ðÊó¸ø³«¡¡£³·î21Æü¡¢¸÷²½Ìç¸ø±é
Íè·î21Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÃæ¿´Éô¤Î¸÷²½Ìç¹¾ì¤ÇÉüµ¢¸ø±é¤¹¤ëBTS¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï9Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àWeverse¤Ç¡ÖBTS THE COMEBACK LIVE¡ÝARIRANG¡×¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤È±þÊçÊýË¡¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï¡¢°ìÈÌÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÈWeverse¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±þÊç¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£°ìÈÌ¤ÎÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï¡¢23Æü¸á¸å8»þ¤«¤éNOL¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢20ÆüÀµ¸á¤ËWeverse¤ÈNOL¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢BTS¸ø¼°¥Õ¥¡¥óARMY¡Ê¥¢¡¼¥ß¡¼¡Ë¸þ¤±Weverse¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±þÊç¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×²ÃÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢±þÊç´ü´ÖÃæ¤ËBTS¤Î5ËçÌÜÀµµ¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï10Æü¤ËWeverse¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
BTS¤ÎÉü³èÉñÂæ¤Ï¡¢21Æü¸á¸å8»þ¤«¤é¸÷²½Ìç¹¾ì¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÌµÎÁ¸ø±é¤Ç¡¢´Ú¹ñÄÌ¿®¼Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥¹¤Ï¡ÖÌµÎÁ¸ø±é¤À¤±¤Ë¡¢»ÔÌ±¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë²»³Ú¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏNetflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢190°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£Netflix¤¬Ã±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¤Þ¤¿BTS¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤Î3·î20Æü¤«¤é4·î12Æü¤Þ¤Ç¡ÖBTS THE CITY ARIRANG SEOUL¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£²»³Ú¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó±é½Ð¤¬¥½¥¦¥ë»ÔÆâ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£