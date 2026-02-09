¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡×Æâ¤ÎËâ½÷¤ÎÃ«¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬È¯Çä·èÄê¡ª»°±º¤·¤ò¤ó»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¼ýÏ¿
¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×
¡¡¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡×Æâ¤ÎËâ½÷¤ÎÃ«¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¤È¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¡¢¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤Î3¤Ä¤Î·úÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò2·î¤«¤é3¥«·îÏ¢Â³¤Ç´©¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥ªー¥ë¥«¥éー¤Ç56¥Úー¥¸¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ1,500±ß¡£Ëâ½÷¤ÎÃ«¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ä½ñÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ëâ½÷¤ÎÃ«¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥·¥êー¥º3Éôºî¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë³Æ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·úÊªÆâ¤ÎÈþ¤·¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî²È¤Î»°±º¤·¤ò¤ó»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¼ýÏ¿¡£³Æ·úÊª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿³Æ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·úÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´ó¹Æ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤Ç¥Ï¥¦¥ë¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡¢¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¤Ï¡Ö¥¢ー¥ä¤ÈËâ½÷¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡Ö»ä¤Î¤É¤³¤¬¡¢¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¡¢¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤Ï¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥¥¤È¥¦¥ë¥¹¥é¤Î1¿Í2Ìò¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¤Î¹â»³¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖËâ½÷¤Î²È ¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×
¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×
½ñÀÒ¾ðÊó
¡Ú¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Û
È¯ÇäÆü¡§2·î28Æü
Ê¸¡§»°±º¤·¤ò¤ó»á
ÆÃÊÌ´ó¹Æ¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó
È½·¿¡§ABÈ½ÃæÄÖ¤¸
¥Úー¥¸¿ô¡§¥ªー¥ë¥«¥éー56P
¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤Î¾ë¡×¤Ï¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤Ç¥Ï¥¦¥ë¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹À¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¾ë
¡ÚËâ½÷¤Î²È¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Û
È¯ÇäÆü¡§3·î14Æü
Ê¸¡§»°±º¤·¤ò¤ó»á
ÆÃÊÌ´ó¹Æ¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó
È½·¿¡§ABÈ½ÃæÄÖ¤¸
¥Úー¥¸¿ô¡§¥ªー¥ë¥«¥éー56P
¡ÖËâ½÷¤Î²È¡×¤Ï¡Ö¥¢ー¥ä¤ÈËâ½÷¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢ー¥ä¤¬°ú¤¼è¤é¤ì¤¿²È¤Ç¡¢Ëâ½÷¥Ù¥é¡¦¥äー¥¬¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë
¡Ú¥ª¥¥ÎÅ¡¡¡¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Û
È¯ÇäÆü¡§4·î29Æü
Ê¸¡§»°±º¤·¤ò¤ó»á
ÆÃÊÌ´ó¹Æ¡§¹â»³¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó
È½·¿¡§ABÈ½ÃæÄÖ¤¸
¥Úー¥¸¿ô¡§¥ªー¥ë¥«¥éー56P
¡Ö¥ª¥¥ÎÅ¡¡×¤Ï¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥¤¬Ëâ½÷¤Î½¤¹Ô¤ËÎ¹Î©¤ÄÁ°¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿²È¤Ç¡¢²Ö¤äÌôÁð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëËâ½÷¤ÎÅ¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¡Ëâ½÷¤ÎÃ«¤Î¸ø¼°¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÏËâ½÷¤ÎÃ«¤Î¡Ö13¿Í¤ÎËâ½÷ÃÄ¡×¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤ä¡ÖËâ½÷¤ÎËÜÃª¡×¡Ê¥Ï¥Ã¥¿ーË¹»ÒÅ¹Æâ¤Î½ñÅ¹¡Ë¡¢¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Î¡ÖËÁ¸±Èô¹ÔÃÄ¡×¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Î¤Û¤«¡ÖÇ®É÷½ñÅ¹¡×¡ÊÆî³¹¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨ËÜ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢Ëâ½÷¤ÎÃ«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¬É¬Í×¡£ÂÐ¾Ý·ô¼ï¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Âç¤µ¤ó¤Ý·ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡¢¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Âç¤µ¤ó¤Ý·ô¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¡¢¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡Ëâ½÷¤ÎÃ«¡¦¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¡×¡¢¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¡¡¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¡£¡Ú»°±º¤·¤ò¤ó»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¤³¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£3ºý¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¤É¤ì¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢3ºý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Êª¸ì¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
(C) 2004 Diana Wynne Jones/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDMT
(C) 2026 Studio Ghibli
(C) 2020 NHK, NEP, Studio Ghibli
(C) 2026 Studio Ghibli
(C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N
(C) 2026 Studio Ghibli
(C) Studio Ghibli