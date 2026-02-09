¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Çºù¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤ë¡×°ìÈÖºñ¤ê½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´ÌÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢²ìÍè¸¿Í¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬PR¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡Ö°ìÈÖºñ¤ê ¸ÂÄê½Õ¼¨²¹¥¤¥ó¥¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¡ÙÅß¤Î¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³²ñ¡×¤ò2·î6¡Á8Æü¤ËÅìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢°ìÂÁá¤¤¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¡ÙÅß¤Î¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³²ñ¡×
¡û°ìÈÖºñ¤ê¤«¤é¡Ö¼¨²¹¥¤¥ó¥¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê´Ì¤¬È¯Çä
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤«¤é2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö°ìÈÖºñ¤ê ¸ÂÄê½Õ¼¨²¹¥¤¥ó¥¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×(°Ê²¼¡¢½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì)¤Ï¡¢Æ±¼Ò´Ì¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¼¨²¹¥¤¥ó¥¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤À¡£²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ºù¤¬²Ö³«¤¯ÍÍ»Ò¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£
°ìÈÖºñ¤ê ¸ÂÄê½Õ¼¨²¹¥¤¥ó¥¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì(º¸¡§¾ï²¹/±¦¡§Îä¤ä¤·¤¿¾õÂÖ)
Î©½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢½Õ¤ËÀè¶î¤±¤Æºù¤È¤È¤â¤Ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÆ±¼Ò¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¡Ö¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¡ÙÅß¤Î¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³²ñ¡×¤À¡£¤³¤Î½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤ä¤¹¤È¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö°ìÈÖºñ¤ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´¶²¹¥°¥é¥¹¡×¤Ç´¥ÇÕ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾ï²¹¤Ç¤Ï½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡¦´¶²¹¥°¥é¥¹¤È¤â¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Çò¤¤
Îä¤ä¤¹¤È½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡¦´¶²¹¥°¥é¥¹¤Îºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬ºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë
Æ±»þ¤Ë¡¢°ìÈÖºñ¤ê¤È¥Ó¡¼¥à¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±3ÅÀ¥»¥Ã¥È(¥¥ã¥Ã¥×¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°)¡×¤òÈ¯É½¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Î²ñ¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÈÖºñ¤ê¤È¥Ó¡¼¥à¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(º¸)¡¢T¥·¥ã¥Ä(º¸)¡¢¥¥ã¥Ã¥×(±¦)
¤³¤Á¤é¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@kirin_brewery)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç500Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î3Æü18»þ¤«¤é3·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡û´¥ÇÕ¤Î¤«¤±À¼¤Ï¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¤Ë½Õ¤¬Íè¤¿¤¾¡Á!¡×
2·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏËÜÊª¤Îºù¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Þ½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯½é¤Î¤ª²Ö¸«¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È´¶Æ°¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó(º¸)¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó(±¦)
¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¾ï²¹¤Î½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤ÈÎä¤ä¤·¤¿½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ìºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í?¡×¤È²óÅú¡£½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÎä¤ä¤¹¤Èºù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Çºù¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¾ï²¹¤Î´Ì¤ÈÎä¤ä¤·¤¿´Ì¤òÈæ³Ó¤·¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯
¤½¤·¤Æ²ìÍè¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¤Ë½Õ¤¬Íè¤¿¤¾¡Á!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë´¥ÇÕ¡£²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ìÁá¤¤¤ª²Ö¸«¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤Î¤É¤´¤·¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë°ìÈÖºñ¤ê¤òÎ®¤·¹þ¤à²ìÍè¤µ¤ó
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÖºñ¤ê¤¬¥Ó¡¼¥à¥¹¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹¤µ¤ó¡¢¤è¤¯Ãå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢(¤ªÅ¹¤Ë¤â)¤è¤¯¹¥¤¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤ò¸«¤¿²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¥¥ê¥ó¤µ¤ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢Î¢¤Ë°ìÈÖ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤ÇÎ©½Õ¤ÎÇÐ¶ç¤òÈäÏª
Â³¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖºñ¤ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´¶²¹¥°¥é¥¹¡×¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Î¥°¥é¥¹¤Ë°ìÈÖºñ¤ê¤òÃí¤®¹ç¤¦¡£¥°¥é¥¹¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤À¤È¤¤Ë¡¢ÊÁ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£´Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥¹¤Ë¤â²¹ÅÙ¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
²ìÍè¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥¹¤Ë°ìÈÖºñ¤ê¤òÃí¤°Ê¡¸¶¤µ¤ó
¤³¤³¤ÇÎ©½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ªÆó¿Í¤Ïºù¿áÀã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇÐ¶ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ Îä¤ä¤»¤Ðºù¤Î °ìÈÖºñ¤ê¡×¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ê °ìÈÖºñ¤ê¤¬ ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡×¤È±Ó¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤È°ìÈÖºñ¤ê¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¡£¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤È¤È¤â¤ËÄù¤á¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Î°ì¶ç¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ Îä¤ä¤»¤Ðºù¤Î °ìÈÖºñ¤ê¡×
²ìÍè¤µ¤ó¤Î°ì¶ç¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ê °ìÈÖºñ¤ê¤¬ ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡×
¡ÖËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖºñ¤ê¤¬°ìÂÁá¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤½Õ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±¿¤Ù¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(Ê¡¸¶¤µ¤ó)
Éñ¤¤»¶¤ëºù¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É
¡Ö¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿!¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ì¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¥Ó¡¼¥à¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¡ØÎä¤ä¤¹¤Èºù¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ù½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ç¡¢¤ª²È¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª²Ö¸«¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(²ìÍè¤µ¤ó)
°ìÈÖ¹Ê¤ê¤ÈÎ©½Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ìÍè¤µ¤ó¤Î¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¡ÙÅß¤Î¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³²ñ¡×
¡û°ìÈÖºñ¤ê¤«¤é¡Ö¼¨²¹¥¤¥ó¥¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê´Ì¤¬È¯Çä
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤«¤é2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö°ìÈÖºñ¤ê ¸ÂÄê½Õ¼¨²¹¥¤¥ó¥¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×(°Ê²¼¡¢½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì)¤Ï¡¢Æ±¼Ò´Ì¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¼¨²¹¥¤¥ó¥¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤À¡£²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢ºù¤¬²Ö³«¤¯ÍÍ»Ò¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£
Î©½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢½Õ¤ËÀè¶î¤±¤Æºù¤È¤È¤â¤Ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÆ±¼Ò¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¡Ö¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¡ÙÅß¤Î¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³²ñ¡×¤À¡£¤³¤Î½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤ä¤¹¤È¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö°ìÈÖºñ¤ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´¶²¹¥°¥é¥¹¡×¤Ç´¥ÇÕ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¾ï²¹¤Ç¤Ï½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡¦´¶²¹¥°¥é¥¹¤È¤â¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Çò¤¤
Îä¤ä¤¹¤È½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡¦´¶²¹¥°¥é¥¹¤Îºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬ºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë
Æ±»þ¤Ë¡¢°ìÈÖºñ¤ê¤È¥Ó¡¼¥à¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±3ÅÀ¥»¥Ã¥È(¥¥ã¥Ã¥×¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°)¡×¤òÈ¯É½¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Î²ñ¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÈÖºñ¤ê¤È¥Ó¡¼¥à¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(º¸)¡¢T¥·¥ã¥Ä(º¸)¡¢¥¥ã¥Ã¥×(±¦)
¤³¤Á¤é¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@kirin_brewery)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç500Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î3Æü18»þ¤«¤é3·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡û´¥ÇÕ¤Î¤«¤±À¼¤Ï¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¤Ë½Õ¤¬Íè¤¿¤¾¡Á!¡×
2·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏËÜÊª¤Îºù¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤Þ½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯½é¤Î¤ª²Ö¸«¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È´¶Æ°¤òÉ½¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó(º¸)¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó(±¦)
¤½¤ó¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ë¡¢¾ï²¹¤Î½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤ÈÎä¤ä¤·¤¿½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ìºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í?¡×¤È²óÅú¡£½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÎä¤ä¤¹¤Èºù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Çºù¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¾ï²¹¤Î´Ì¤ÈÎä¤ä¤·¤¿´Ì¤òÈæ³Ó¤·¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯
¤½¤·¤Æ²ìÍè¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¤Ë½Õ¤¬Íè¤¿¤¾¡Á!¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë´¥ÇÕ¡£²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ°ìÁá¤¤¤ª²Ö¸«¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤Î¤É¤´¤·¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë°ìÈÖºñ¤ê¤òÎ®¤·¹þ¤à²ìÍè¤µ¤ó
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÖºñ¤ê¤¬¥Ó¡¼¥à¥¹¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥à¥¹¤µ¤ó¡¢¤è¤¯Ãå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢(¤ªÅ¹¤Ë¤â)¤è¤¯¹¥¤¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö½Õ¤Î¤ª½Ð¤«¤±3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤ò¸«¤¿²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¥¥ê¥ó¤µ¤ó¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢Î¢¤Ë°ìÈÖ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤ÇÎ©½Õ¤ÎÇÐ¶ç¤òÈäÏª
Â³¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖºñ¤ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´¶²¹¥°¥é¥¹¡×¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¸ß¤¤¤Î¥°¥é¥¹¤Ë°ìÈÖºñ¤ê¤òÃí¤®¹ç¤¦¡£¥°¥é¥¹¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤À¤È¤¤Ë¡¢ÊÁ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£´Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥¹¤Ë¤â²¹ÅÙ¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
²ìÍè¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥¹¤Ë°ìÈÖºñ¤ê¤òÃí¤°Ê¡¸¶¤µ¤ó
¤³¤³¤ÇÎ©½Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤ªÆó¿Í¤Ïºù¿áÀã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇÐ¶ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ Îä¤ä¤»¤Ðºù¤Î °ìÈÖºñ¤ê¡×¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ê °ìÈÖºñ¤ê¤¬ ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡×¤È±Ó¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤È°ìÈÖºñ¤ê¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÉ½¸½¡£¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É¤È¤È¤â¤ËÄù¤á¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Î°ì¶ç¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ Îä¤ä¤»¤Ðºù¤Î °ìÈÖºñ¤ê¡×
²ìÍè¤µ¤ó¤Î°ì¶ç¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ê °ìÈÖºñ¤ê¤¬ ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¡×
¡ÖËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖºñ¤ê¤¬°ìÂÁá¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤½Õ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë±¿¤Ù¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(Ê¡¸¶¤µ¤ó)
Éñ¤¤»¶¤ëºù¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Î¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É
¡Ö¡Ø°ìÈÖºñ¤ê¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿!¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ì¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¥Ó¡¼¥à¥¹¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤ó¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¡ØÎä¤ä¤¹¤Èºù¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ù½Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ç¡¢¤ª²È¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª²Ö¸«¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(²ìÍè¤µ¤ó)
°ìÈÖ¹Ê¤ê¤ÈÎ©½Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²ìÍè¤µ¤ó¤Î¡È°ìÈÖºñ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥º¡É