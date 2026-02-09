¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ø¡¢¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤ÇÄ©¤à Âè1ÃÆ¤Ï¥Û¥Æ¥ëµÒ¼¼¡ÖCacao Room¡×
¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É ¥³¥Í¥¯¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¥«¥«¥ªÆ¦¤¬¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤ò¡Ö¥É¥é¥¤¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¡×¤Ë²Ã¹©¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£¥«¥«¥ª»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤Î³ÎÎ©¤ä¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤¹¡£¥«¥«¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯ÉôÉôÄ¹¤Î¾®»³¼÷Ç·»á¤Ï¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÀ¸»ºÃÏ¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¥é¥ó¥×¢¡¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Ç1¼¼¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¡ÖCacao Room -Relaxing time with Cacao-¡×¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò12·î15Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£1Çñ2Ì¾Ž¥ÀÇ¹þ4Ëü7000±ß¡Á¡£
Cacao Room¤ÎÁõ¾þ¤Ï¡¢¡Ö¿¢Êª¤ÈÊë¤é¤¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë±à·ÝÅ¹garage(°¦ÃÎ¸© Ë¶¶»Ô)¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁÊµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Ã¥É¥Ü¡¼¥É¤Ë¥«¥«¥ª¤ÎÌÚ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤òÃÖ¤¤¤¿¡£½ÉÇñ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥«¥ª¥Æ¥£¡¼¤ª¤è¤ÓÆÃÀ½¥«¥«¥ª¥×¥ì¡¼¥È(¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È2¼ï¤È¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶¡¼1¼ï)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÆÃÀ½¥«¥«¥ª¥×¥ì¡¼¥È¤È¥«¥«¥ª¥Æ¥£¡¼
¸½ºß¡¢¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®¤Î½ÉÇñµÒ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬5³ä¡¢ÆüËÜ¿ÍµÒ¤¬5³ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î½ÉÇñÆÃ²½·¿¤«¤é¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÏÂÚºßÃæ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¤ÏÂ¾¤ÎµÒ¼¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼¼Ã±²Á¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ÔÆ¯Î¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤Ï³ØÀ¸¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¸þ¤±¤Î´ë²è¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ç¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÂç¿ÍÁØ¤Ø¸þ¤±¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç´²¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×(¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®Áí»ÙÇÛ¿Í¼¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î郄ÌÚ¤«¤Û¤ê»á)¡£
¥í¥Ã¥Æ¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¶Ó»åÄ®Áí»ÙÇÛ¿Í¼¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î郄ÌÚ¤«¤Û¤ê»á(º¸)¡¢¥í¥Ã¥Æ¥«¥«¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯ÉôÉôÄ¹¤Î¾®»³¼÷Ç·»á