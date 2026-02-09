ZEROBASEONE¡ÊZB1¡Ë¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¢WAKEONE¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë
ZEROBASEONE¡ÊZB1¡Ë¤Î¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤È¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¤¬¡¢WAKEONE¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
WAKEONE¤Ï2·î9Æü¡¢³èÆ°½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤È¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¸ú²Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¥¢¥ì¡É¤ÎÇä¾å¤¬Çú¿¤Ó¡©
º£²ó¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÎÁê¸ß¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ë´ð¤Å¤¡¢WAKEONE¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢À®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
WAKEONE¤Ï¶¨µÄ¤Î²áÄø¤Ç¡¢Î¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îº£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤äÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¼¤¯¸¡Æ¤¤·¡¢¶¦´¶¤È¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤òºÇ½ª·èÄê¤·¤¿¡£
WAKEONE¤Ï¡Ö¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤È¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¤ò¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆó¿Í¤¬¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¤È¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢K-POPÂè5À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£²»³Ú¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³Î¤«¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢WAKEONE¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤äº£¸å¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢º£¸åWAKEONE½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
WAKEONE¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢izna¡¢ALPHA DRIVE ONE¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥ê¡¢¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀìÌç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë±¿±ÄÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë