¡Ú20´ÓÆþ¤ê1,350±ß¡Û¤Þ¤°¤í¡¢¤¨¤Ó¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É¤Î9¼ïÎà¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤É¤ì¤â°Â¤¤¡ÊÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¡Ë
»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¡Ö¾®ÁÎ¼÷¤·¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü(·î)¡Á13Æü(¶â)¡¢16Æü(·î)¡Á20Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡ÛÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥§¥¢¤Î9¼ïÎà¥»¥Ã¥È¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
¾®ÁÎ¼÷¤·¤Ç¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤´ë²è¡ÖÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥§¥¢¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢20´ÓÆþ¤Ã¤ÆÀÇ¹þ1350±ß¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤Þ¤°¤í¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¥µ¡¼¥â¥ó¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¨¤Ó¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¨¤ó¤¬¤ï¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ³¤Á¯¥µ¥é¥À¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¿¤³¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ·ê»Ò¡¢Ä¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¤¤«¡¢¤Î9¼ïÎà¡£
¿Íµ¤¤Î¥Í¥¿(1¼ï)¤¬10´Ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÄêÈÖ¥Í¥¿¤¬Æþ¤Ã¤¿20´ÓÀ¹¡£¤É¤ì¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤À¡£
°ìÉôÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¤¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤äÆâÍÆ¡¦¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î½àÈ÷¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡ÛÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê¥Õ¥§¥¢¤Î9¼ïÎà¥»¥Ã¥È¤òÁ´¤Æ¸«¤ë¡Ò¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Ó
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤Þ¤°¤í
ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤No.£±¥Í¥¿¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¾¦ÉÊ¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¥µ¡¼¥â¥ó
¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤ÎÄø¤è¤¤»é¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤Í¤®¤Þ¤°¤í
¡Ö¤Í¤®¤Þ¤°¤í¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤É¤ì¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¨¤Ó
»Ò¶¡¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¨¤ó¤¬¤ï
¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ³¤Á¯¥µ¥é¥À
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¿¤³
³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ·ê»Ò
´Å¤á¤Î¥¿¥ì¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡£
¡üÄ¶¤¿¤Ã¤×¤ê ¤¤¤«
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤¬ÎÉ¤¤¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û
³Æ¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1,350±ß