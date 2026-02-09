¡Ö¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥êー¥º¡×¤è¤ê¡ÖÇ¦ÌîÇ¦¡×¤¬Çò¥Ð¥Ëー»Ñ¤Ç1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£2·î9Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡A¡¦DIMENSION¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÇ¦ÌîÇ¦ Çò¥Ð¥ËーVer. 1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡ÖA¡¦DIMENSION¡×Â¾¤Ë¤Æ2·î9Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2027Ç¯2·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï29,700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥êー¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÇ¦ÌîÇ¦¡×¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇò¥Ð¥Ëー°áÁõ¤Ç1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ä²ÚÔú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Çò¥Ð¥Ëー°áÁõ¤Î¤·¤ï¤ä¼Á´¶¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÏÉÛÀ½ÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Éâ¤ÎØ¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ë²Ä°¦¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)À¾Èø°Ý¿·¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¥Õ¥È