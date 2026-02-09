ÅÄºê»ËÏº»á¡¢¾®Âô°ìÏº»á¤éÂçÊªÀ¯¼£²È¤ÎÍîÁª¤Ë»ä¸«¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÄê¿ô£´£¶£µµÄÀÊÃæ£³£±£¶µÄÀÊ¤È²áµîºÇÂ¿¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£°ìÊý¤ÇÃæÆ»¤Î°Â½»½ß¶¦Æ±´´»öÄ¹¡¢ÇÏÊ¥À¡É×¶¦Æ±ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¡¢²¬ÅÄ¹îÌé»á¡¢¾®Âô°ìÏº»á¤éÂçÊªÀ¯¼£²È¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÁªµó¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÌ±¼çÅÞ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈæÎãÂåÉ½¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¾®Áªµó¶è¤ÇÍîÁª¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈãÈ½¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë»Ê²ñ¤Î±©Ä»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£