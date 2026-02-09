¡ÔÄ«¥É¥é¤äÂç²Ï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÕÅ·Ìî¤Ï¤Ê¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¡ÄNHK¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤¤½Ð¤·¡¦°Ï¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¦°é¤Æ¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¥¢¥é¥µ¡¼½÷Í¥¤¿¤Á
¡¡º£¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥é¥µ¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ï¡ÖNHK¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡© ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡£Â¾¡¢ÎÐÈ±¤Î½÷Í¥¡¦Å·Ìî¤Ï¤Ê¤äÌÚÎµËãÀ¸¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤Î°ËÆ£ËüÍý²Ú¤Ê¤É¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡2015Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¡¢¡ØÊüÁ÷90Ç¯Âç²Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ ÀºÎî¤Î¼é¤ê¿Í¡Ù¡¢¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤æ¤ê¤«¤´¡Ù¤Ê¤ÉNHK¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢2021Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿À¶¸¶²ÌÌí¡Ê24ºÍ¡Ë¡£
¡¡2014Ç¯¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¡ØÂ¹¤Î¥Ê¥Þ¥¨¡Á²ª³°¥Ñ¥Ã¥Ñ¤ÎÌ¿Ì¾ÁûÆ°7Æü´Ö¡Á¡Ù½Ð±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢ÃÏÊý¶ÉÀ©ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¢¼ç±éºî¤Î¡Ø¥¢¥·¥¬¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É20ËÜ¶á¤¯¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢2022Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¹õÅç·ëºÚ¡Ê28ºÍ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¶áÇ¯¡¢NHK¤Ç¤Ï10Âå¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤ò¡Ö¸«¤¤½Ð¤·¡×¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ó¤Ç¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×·¹¸þ¤¬"¥Ñ¥¿¡¼¥ó"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡°ìÅÙ»Å»ö¤ò¤·¤¿±é½Ð²È¤¬¡¢BS¤ò´Þ¤á¤ÆÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤Ë¤¢¤ëÆ±¶É¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç"ºÆ»ØÌ¾"¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëºÝ¤Î"Ä«¥É¥é"¤â¡¢¤³¤Î"¥Ñ¥¿¡¼¥ó"¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡10Âå¤Î"¸¶ÀÐ"¤ò¸«½Ð¤·¡¢Ëá¤Â³¤±¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤í¤¦¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤É¤ó¤É¤ó¶î¤±¾å¤¬¤ë½÷Í¥¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ä¤ê¹ÃÈå¤¢¤ë¸½¾ì¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¿·¿Í½÷Í¥¤ò¡Ö¸«¤¤½Ð¤·¡×¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ó¤Ç¡×¡Ö°é¤Æ¤ë¡×¤Î¤Ï²¿¤âNHK¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²è³¦¤ä±é·à³¦¤Î"¡»¡»ÁÈ"¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë·¹¸þ¡£¤À¤¬¡¢NHK¤Ç¤Ïº£ÅÙ¤Ï¥¢¥é¥µ¡¼½÷Í¥¤¿¤Á¤ò¤â¤³¤Î"¥Ñ¥¿¡¼¥ó"¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2·î5Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHK¤Î¡ÖÌë¥É¥é¡×¡ØÂØ¤¨¶Ì¥Ö¥é¥ô¥©¡¼¡ª¡Ù¡£¼ç±é¤ÎËÌ¹áÆá¡Ê28ºÍ¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¶¦¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÆÍ§Ìò¤òÌ³¤á¤¿Å·Ìî¤Ï¤Ê¡Ê30ºÍ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òµó¤²¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢"±£¤ì¤¿CM¥¯¥¤¡¼¥ó"¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅ·Ìî¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð·ëº§ÈäÏª±ã¤ÇÍ§¿ÍÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¹À¥¤¹¤º¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ëµ¿Ìä¤ò¾§¤¨¤ë²Ö²ÇÌò¤ä¡¢¹õÌÚ²Ú¤¬Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë²Ö²°¤Î¸åÇÚÅ¹°÷Ìò¡£ÉÂ±¡¤ÎºÎÍÑÃ´Åö´Ç¸î»ÕÌò¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡Êtimelesz¡Ë¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤È¤ä¤ëµ¤¤òË«¤á¤é¤ìÎÞ¤°¤à½÷À¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·è¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Åù¿ÈÂç¤Î½÷À¤òÇ®±é¤·¡¢È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Å·Ìî¡£¡ØÂØ¤¨¶Ì¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÅù¿ÈÂç¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¤ÎÈá°¥¤ò¹¥±é¤·Â³¤±¤¿¡£Å·Ìî¤¬Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ç±é¤ÎËÌ¹áÆá¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£º£´ü¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ÇÂçµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32ºÍ¡Ë¤ò»Ù¤¨¤ëÎø¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¤â½Ð±éÃæ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£2017Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÌò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ô¥«·î¤ÎËÌ¤Î"Àª¤¤"¤ËºÜ¤ê¡¢Å·Ìî¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÈÉ¾È½¤âÇú¾å¤¬¤êÃæ¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÌë¥É¥é¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯9·î8Æü¤«¤é10·î30Æü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡Ù¤Ç¼ç±é¤ò¤·¤¿ÌÚÎµËãÀ¸¡Ê31ºÍ¡Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê29ºÍ¡Ë¡¢ÊÒ»³Í§´õ¡Ê29ºÍ¡Ë¡¢¸µ¡¦ÇµÌÚºä46¤Î°ËÆ£ËüÍý²Ú¡Ê29ºÍ¡Ë¤Î¹¥±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
2024Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¼ç±é¤Î°ËÆ£º»è½¤È½÷³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¤Ç¡¢¸å¤Ë·»²Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤Ï¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¡Á¡Ù¤Î¸å¡¢2027Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯8·îÇÛ¿®¤Î¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡¢¡ØÀã¹ñ¡ÝSNOW COUNTRY¡Ù¡¢¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù¤Ê¤É¡¢NHK¤Ë¤è¤ë"°Ï¤¤¹þ¤ß½÷Í¥"¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÚÎµ¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡Ù¤ä¡Ø»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¥É¥é¥Þ ¤µ¤Ö¡Ù¡¢¡Ø°½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºSFÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Ù¡¢¡ØÏ·³²¤Î¿Í¡Ù¡¢¡ØÃÏ¿Ì¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤¤¤Ä¤«¡Á¡Ù¤È¡¢¤ä¤Ï¤êNHK¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£º£´ü¤Ï¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î"1988Ç¯"¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¡£³µ¤·¤Æ¡¢"¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷À"¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ»³¤â¡¢¡Ø¤Á¤«¤¨¤â¤ó¡Ù¡¢2016Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¡¢2023Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡¢¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤æ¤ê¤«¤´¡Ù¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤¬Íè¤¿¤«¤é¿ÍÀ¸¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿·ï¡Ù¡¢¡ØÅÁÀâ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¡¢¡Ø²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎNHK¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¡¢º£´ü¤Ï¡¢¡Ö¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤À¡£
ÈÖ¼ê¤Ç¤Ï²¹Àô³¹¤Î¾¦Å¹¤Î´ÇÈÄÌ¼Ìò¤Î¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡ÊÀµ¼°É½µ¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊÒ»³¡£¡Ø¤¤¤Ä¤«¡Á¡Ù¤Î¤È¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡Ø¤æ¤é¤®¤ä¡Ù¤Î°ìÉô²°¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤··Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Ìò¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏÃÂê¤Î¡×¡ÖNHK¥É¥é¥Þ¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ËÆ£¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡Ø¥ß¥ï¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¡Ù¡¢¡Ø±í¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ù¤Ç¹¥±é¡£º£Ç¯¤Ï6·î19Æü¸ø³«¤Ç°æÇ·ÏÆ³¤¤ÈW¼ç±é¤Î¡Ø·¯¤Ï±Ç²è¡Ù¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòº£¡¢NHK¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ê¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡¢¡Ø¸á¸åLIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÅÚ¥¹¥¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç³ÆÏÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Âç¡¹Åª¤ËÀëÅÁ¤¹¤ë¡£³Æ¥É¥é¥Þ¤ÎHP¤â¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤âËÉÙ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸å²¡¤·¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢10Âå¤ä20ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌ¾Á°¤È´é¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¼ç±é½÷Í¥¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥é¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
º£´ü¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥µ¡¼½÷Í¥¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡ÖNHK¡×¡£º£¸å¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢¡»³ÅÄÈþÊÝ»Ò
¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊüÁ÷ºî²È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡Ü¡Ù¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£CM³Æ¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£