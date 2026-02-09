¡Ö¥É¥í¥Ø¥É¥í¡×2´ü4·î1ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡£¥«¥¤¥Þ¥óÌò¡¦¹âÌÚ¾Ä¡Ö¤¢¤Îº®ÆÙ¤ÎÀ¤³¦¤ËºÆ¤Ó¿»¤ì¤ë¡×
¡Ö¥É¥í¥Ø¥É¥í¡×Season2¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
(C)2026 ÎÓÅÄµå¡¦¾®³Ø´Û/¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í Season2¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥í¥Ø¥É¥í¡×Season2¤ÎÇÛ¿®¤¬¡¢4·î1Æü¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü23»þ¤«¤é¡¢³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´À¤³¦¤Û¤ÜÆ±»þÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¿·¤¿¤Ë¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¥«¥¤¥Þ¥óÌò¤Î¹âÌÚ¾Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤«¤éSeason2ÇÛ¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥óÃ´Åö¡¦´ßÍ§ÍÎ¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¡¢¥«¥ª¥¹¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¤¥Þ¥ó¤ä±ì¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤â°ø±ï¤Î¤¢¤ë½½»úÌÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Å¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡¢´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×The Final Season¤ÎÎÓÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥é¥ó¥É¥µ¥¬¡×¤Ê¤É¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÄ©ÀïÅª¤ÊºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿MAPPA¡£
2000Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÎÓÅÄµå¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤Ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¥«¥ª¥¹¤ÊÆâÍÆ¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£±ÇÁü²½ÉÔ²ÄÇ½¤Èëð¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë´ñÀ×¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä¹¤é¤¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ³ÊÔ¤òÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥í¥Ø¥É¥í¤Î¿·¥·¥êー¥º¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢
¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÂ³ÊÔ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤èー¡£
¤¤¤ä¤¡～6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Îº®ÆÙ¤ÎÀ¤³¦¤ËºÆ¤Ó¿»¤ì¤ë¡£
¤¢¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ýÏ¿¤Î½éÆü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
³§¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤¢¤ì¡©³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£
²¶¡¢¼ýÏ¿¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Ê¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡©
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¡Ä¡Äº®ÆÙ¤ÎÃæ¡£
¤½¤ì¤¬¡Ä¡Ä¥É¥í¥Ø¥É¥í!
ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Season2¤ÎÇÛ¿®¡ª
»ä¤â¥É¥í¥Ø¥É¥í¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Season1¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Season2¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤âËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Ë¥«¥¤¥É¥¦Ìò¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÀº°ìÇÕ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÁý¤¨¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ1ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥É¥í¥Ø¥É¥í Season2¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ì¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌò¼ÔÌ½Íø¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÁ´¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
Ëè²ó³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£
Season2¤ËÆþ¤ê¡¢±×¡¹²á·ã¤Ë¡¢¹¹¤Ë¿¼¤¯¡¢¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡¢´°Á´¤Ë¥É¥í¥Ø¥É¥í¤Î¤â¤ÄÌ¥ÎÏ¤«¤é¡¢È´¤±¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¿¥·¤¬±é¤¸¤ë..±ì¤Ë¤â......¡£
¤É¤¦¤¾¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤Ë¤Æ¿´¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦É½¸½ÊýË¡¤Ç¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤È¡¢Ìµ¹ñÀÒ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤äÀ¸¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー°î¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎJapanimation¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥í¥Ø¥É¥í¡Ùseason2·èÄê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤º¤Ã¤ÈÂ³ÊÔ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À©ºî·èÄê¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥É¥í¥Ø¥É¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÇ½°æ¤µ¤ó¤òºÆ¤Ó±é¤¸¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶·ã¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥É¥í¥Ø¥É¥í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç½°æ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëº®ÆÙ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÀº°ìÇÕ±é¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¹âÍü¸¬¸ã¡ÊÆ£ÅÄÌò¡Ë
"Æ£ÅÄ"¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¹âÍü¸¬¸ã¤Ç¤¹¡ª
ºÆ¤ÓÆ£ÅÄ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë»ö¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥í¥Ø¥É¥í¡×¤ÎÂ³¤¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë»ö¤¬Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
±ì¥Õ¥¡¥ß¥êーºÇ¹â¤Î²¼¤ÃÃ¼¡¢¿´Í¥¤·¤¤¥Ø¥¿¥ì¡¢¤È¤Æ¤âÃç´Ö»×¤¤¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÆ£ÅÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢
Season2¤â¡Ö¥¥ãーーーーーー¥Ã¥Ã¥Ã¡×¤È¶«¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤ë»þ¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢
¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤ÏÃç´Ö¤Î°Ù¤ËÊ´¹üºÕ¿È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢
À§Èó¤È¤âÈà¤Î³èÌö¤ò¡¢¤½¤·¤ÆSeason2¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª¡ª
Season1¤Ë°ú¤Â³¤·ÃÈæ¼÷¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ÉÙÅÄÈþÍ«¤Ç¤¹¡£
¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥í¥Ø¥É¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ª¡ªËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
·ÃÈæ¼÷¤ÎË½¤ì¤Ã¤×¤ê¤¬²¿ÇÜ¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤ÏËè²ó¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
1¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ²èÌÌ¤ÇË½¤ì²ó¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Season2¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª