ÆüËÜ¤Ç¿·ÉÊ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤òÇã¤¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ
1·î28Æü¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥ÉÀìÌçÅ¹¡ÖFace Records¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëFTF³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤Î¼«¼ÒÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿2025Ç¯¤Î¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥ÉÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9³ä¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥ÉÈÎÇä¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°
2025Ç¯¡¢¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥ÉÈÎÇä¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó20¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥É¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó9³ä¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡§Nujabes / metaphorical music
2°Ì¡§Nujabes / modal soul
3°Ì¡§µ×ÀÐ¾ù / ¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
4°Ì¡§°ÉÎ¤ / Timely!!
5°Ì¡§µ×ÀÐ¾ù / Àé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤· ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
6°Ì¡§µ×ÀÐ¾ù / Ëâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ ¥µ¥ó¥È¥é²»³Ú½¸
7°Ì¡§µ×ÀÐ¾ù / ¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥½¥ó¥°½¸
8°Ì¡§»³²¼Ã£Ïº / FOR YOU
9°Ì¡§µ×ÀÐ¾ù / ¤â¤Î¤Î¤±É± ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
9°Ì¡§°ÉÎ¤ / Heaven Beach
10°Ì¡§VINCE GUARALDI TRIO / A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥ÉÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¸µÁÄ¤È¸À¤ï¤ì¤ëNujabes¡Ê¥Ì¥¸¥ã¥Ù¥¹¡Ë¤Î¡Ömetaphorical music¡×¡Ömodal soul¡×¤¬1°Ì¤È2°Ì¤òÆÈÀê¡£
¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤· ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ ¥µ¥ó¥È¥é²»³Ú½¸¡×¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í ¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥½¥ó¥°½¸¡×¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É± ¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤È¡¢µ×ÀÐ¾ù¤Î¥¸¥Ö¥ê²»³Ú5¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
°ÉÎ¤¤Î¡ÖTimely!!¡×¡ÖHeaven Beach¡×¤ä¡¢»³²¼Ã£Ïº¤Î¡ÖFOR YOU¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×3¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥È¥Ã¥×10¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Æ±Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃö¼í¤µ¤ó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÆüËÜ¤ÎÃæ¸ÅÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·ÉÊ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
Ãö¼í¡§ÆüËÜ¤ÎÃæ¸ÅÉÊ¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤â¤è¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÀÜµÒ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÇÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¤ò¥ì¥³¡¼¥É¤È¤¤¤¦Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë²»³ÚÇÞÂÎ¤Ç»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤äµ²±¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¡¢¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥É¤òÁª¤ÖÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¤«¡©
Ãö¼í¡§¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤ËÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤ÆËÌÊÆ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÎðÁØ¤Ï20Âå¤«¤é30ÂåÁ°¸å¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¹ñÀÒ¤ä¿Í¼ï¤ËÂç¤¤ÊÊÐ¤ê¤ÏÌµ¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÁØ¤¬¡¢¼«Á³¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¢¥Ë¥á²»³Ú¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÎÂ¾¤Ëº£¸åÇä¤ì¤½¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡© K-POPÉ÷J-POP¤äJ-HIP HOP¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãö¼í¡§¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¢¥Ë¥á²»³Ú¡¢¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¤ä¹âÃæÀµµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿Ë®³Ú¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥óºîÉÊ¤Ï¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿»Ù»ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢K-POP¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿J-POP¤ä¡¢¶áÇ¯¤ÎJ-HIP HOP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Ø¿´¤Î¹â¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À°ìÉô¤ÎÁØ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¿ô¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ºîÉÊ¿ô¤äºÆÈ¯¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢Æ°¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤ÎÆüËÜ¿ÍµÒ¡§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡©
Ãö¼í¡§Àµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹Á´ÂÎ¤ÎÍèÅ¹µÒ¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÎ´¶¤Ç¤Ï8¡Á9³ä¤Û¤É¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¹¡£¿·ÉÊ¥ì¥³¡¼¥É¤Î¹ØÆþ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¼ã´³¹â¤¯¤Ê¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤È2°Ì¤òNujabes¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï²¿¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãö¼í¡§Nujabes¤Î¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢½ÂÃ«¤È¤¤¤¦¾ì½êÀ¤Ç¤¹¡£Nujabes¤Î²»³Ú¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸Ì®¤È¡¢¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È´Ø¿´¤Î¹â¤¤ÁØ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Face Records¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤ÎµÒÁØ¤È¡¢Nujabes¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼ÁØ¤¬¼«Á³¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nujabes - Lady Brown (feat. Cise Starr from CYNE) [Official Audio]¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/R5dphZnPb9A
Nujabes - reflection eternal [Official Audio]¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/2wK27xW4OFI
¡¼¡¼Nujabes¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡Ù¤Î¥µ¥ó¥È¥é¤Ï¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãö¼í¡§¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡Ù¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ß¥ä¥·¥¿¥Ñ¡¼¥¯Å¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢½ÂÃ«¤ÎÂ¾¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÀ¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÄêÈÖ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥à¥é¥¤¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡Ûbattlecry / Nujabes feat. Sing02 (Official Audio)¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/fE3tc9-OWA0
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)