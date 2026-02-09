Ãæ¸Å¤Ê¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¡©¤ª¼êº¢¡Ö¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¡×¤Î¿Íµ¤³ÈÂç¡ÄÃæ¸Å¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¥á¡¼¥«¡¼À°È÷¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½ÌäÂê¤ò²ò¾Ã¡¡ÀìÌç²È¡Öº£¸å³ÈÂçÊý¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¥¹¥Þ¥Û²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÉôÉÊ¸ò´¹¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¡Ê¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡×¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½ÌäÂê¤ò¡¢¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµ¤Î¿·ÉÊ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¿·ÉÊ¤ÎÊ¿¶Ñ7³äÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤ÇÃæ¸ÅÆÃÍ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã
È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¸Å¤Ê¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
6Æü¡¢¥¤¥Ã¥È¡ª¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤òÇã¼è¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ë¡¡Àîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡×¡£
¿·ÉÊ¤è¤ê°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ÖÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µÒ¡§
µ¡¼ïÊÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊ¹þ¤ß¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÍÃÊ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºàÈÉ¡§
¤³¤Á¤é¤ÎÃª¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï½ãÀµ¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹ÉÊ¡¢¿·ÉÊ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬2025Ç¯12·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥åÉÊ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¤À¡£
¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¡ÖËá¤Ä¾¤¹¡¦°ì¿·¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î±ÑÃ±¸ì¡£
¼èºàÈÉ¡§
Ãª¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï½ãÀµ¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹ÉÊ¡¢¿·ÉÊ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÉÊ¤Ë¶á¤¤Ãæ¸ÅÉÊ¡¢¤¤¤ï¤Ð¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÀîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¦¿¹ÅÄ¸÷Å¹Ä¹¡§
ÄÌ¾ï¤ÎÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢ÅöÅ¹¤ÇÇã¼è¤ê¤·¤¿¤¢¤È¤ËÆ°ºî¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä½é´ü²½¡¢À¶ÁÝ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ë°ìÅÙÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¸Å¤ÎÃ¼Ëö¤À¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¿·ÉÊ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¡£
Ãæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤òÁª¤ÖºÝ¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÌäÂê¤À¡£
¥²¥ª¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌó6³ä¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¡×¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥²¥ª¤Ç¤Ï¥µ¥à¥¹¥ó¤ÈÄó·È¤·¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ËÁ÷¤ê¡¢³°Áõ¤äÆ°ºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÉôÉÊ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¿·ÉÊ¤Î½ãÀµÉÊ¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·µ¡¼ï¤âÂçÉý°Â¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÃæ¸ÅÉÊ¤òÎ¿¤°¿Íµ¤
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥²¥ª¥â¥Ð¥¤¥ëÀîºê¥¼¥í¥²¡¼¥ÈÅ¹¡¦¿¹ÅÄ¸÷Å¹Ä¹¡§
¿·ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊ¿¶Ñ7³äÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Îµ¡¼ï¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤À¤ÈÌó22Ëü±ß¤À¤¬¡¢¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¤À¤ÈÌó15Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ÎÌó1.2ÇÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
µÒ¡§
Ãæ¸Å¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¦»þ¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¸¤á¤«¤é¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¡Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¤ª¤¤¤Ë¤¢¤ê¤«¤Ê¡£
¸½ºß¡¢¥²¥ª¤Ç¤Ï¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈÎÇä¤òÁ´¹ñ¤Î7Å¹ÊÞ¤Ç»î¸³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÀî²¹¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÐÀî²¹¤µ¤ó¡§
¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµÉÊ¤Ç°Â¿´¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ÇÇã¤¨¤ë¡£¼è¤ê°·¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤ÆÈÎÇä¿ô¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡£¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å³ÈÂç¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¸Å¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¿··ÁÂÖ¡Ö¿·¸Å¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î6ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë