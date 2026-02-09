ÇòË²ÇÕ¡ÖÀ®¿Í¤ÎÉô¡×½é³«ºÅ¡¡ÃË½÷³Æ³¬µé¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÇ®Àï¡ªÃË»Ò½ÅÎÌµé¤ÏÆüÂç¤Î°Ë²ì¿µÇ·½õ¤¬Í¥¾¡
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ»á¡Ê40¡Ë¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¹ñºÝÁêËÐÂç²ñ¡ÖÇòË²ÇÕ¡×ºÇ½ªÆü¤¬8Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö½÷»Ò¤ÎÉô¡×¤È¡ÖÀ®¿Í¤ÎÉô¡ÊÃË½÷³Æ4³¬µé¡Ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À®¿Í¤ÎÉô¤Ë¤Ï¡¢³Æ³¬µé8¿Í¤º¤Ä¤ÎÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì4¿Í¤º¤Ä¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì2¿Í¤º¤Ä¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò·ÚÎÌµé¡Ê85¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢3°Ì¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä±üÃÎµ×¡Ê23¡áÆüÂÎÂç¿¦°÷¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£Äã¤¤ÂÎÀª¤«¤é¤Î¹¶¤á¤òÉð´ï¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·è¾¡¤ÏÁ´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌ85¥¥íµéÇÆ¼Ô¤Î´Ø½ÓÂÀÏ¯¡Ê¶ðÂç1Ç¯¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢3°Ì¤Î±üÃ«±Ñ½¡¡Ê27¡áÎýÇÏÀÐÀôÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡¢±¦µÓ¤ÎÉé½ý¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò´þ¸¢¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÃæÎÌµé¡Ê100¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢ËÌÌîÂÙÀ»¡Ê24¡á¥¢¥¤¥·¥ó¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£·è¾¡¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î±ÊÏªÏ¡¡ÊÊ¡²¬¡¦´õË¾¤¬µÖ¹â3Ç¯¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2ÅÙ¤âÆ±ÂÎ¼è¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë»àÆ®¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¤«¤¤¤Ê¤Ò¤Í¤ê¤ò¤·¤Î¤¤¤Çº¸¤«¤é¤Î¾å¼êÅê¤²¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢·ÚÎÌµéÍ¥¾¡¤ÎÀ¾ÈøÍ¦ÅÍ¡ÊÀÅ²¬¡¦ÈôÎ¶¹â3Ç¯¡Ë¤Ï³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ»²Àï¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÁ´¾¡¤ÇÄÌ²á¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç±ÊÏª¤È¤Î¹â¹»À¸ÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼¡Ë¤È¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ½ÅÊÌ¤Ç¹â¹»À¸¤¬Âç³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤ÈÀï¤¦¤Î¤ÏÃË»Ò¤Ç¤Ïº£Âç²ñ¤¬½é¤á¤Æ¡£ÇòË²»á¤¬Âç²ñÁ°¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë·ÚÎÌµé¤äÃæÎÌµé¤Ï¹â¹»À¸¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇòË²»á¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤³¤Î³¬µé¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤Î·òÆ®¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò·Ú½ÅÎÌµé¡Ê115¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢8¶¯¤ÎËþ¾åñ¥¸ç¡ÊÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£ÆÍ¤¤¤ÆÎÉ¤·ÁÈ¤ó¤ÇÎÉ¤·¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢·è¾¡¤ÏÀ¶Ã«±ÉµÈ¡Ê¶áÂç1Ç¯¡Ë¤ò¤â¤íº¹¤·¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤Ç´ó¤êÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò½ÅÎÌµé¡Ê115¥¥í°Ê¾å¡Ë¤Ï°Ë²ì¿µÇ·½õ¡ÊÆüÂç2Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢²£¹Ë¤Î»Åçµ±¡ÊÆüÂç1Ç¯¡Ë¤é¤òÇË¤Ã¤Æ1¼¡¥ê¡¼¥°¤òÁ´¾¡¤ÇÄÌ²á¤·¡¢·è¾¡¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÃÝÆâ¹¨Úð¡Ê26¡á»°½Å¸©¡Ë¤È¤Î·ã¤·¤¤ÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£°Ë²ì¤ÏºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñÁªÈ´Âç³Ø¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³ÏÂ²Î»³Âç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¡È¥¿¥¤¥È¥ë¡É³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤ÎËãÅÄÍÚ¿Í¡ÊÏÂ²Î»³¡¦Ì§Åç¹â3Ç¯¡Ë¤ÏÀ¾½ÐÂçµ£¡ÊÆüÂç1Ç¯¡Ë¤éÂç³ØÀ¸¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤òÇË¤Ã¤Æ1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò2°ÌÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç°Ë²ì¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò·ÚÎÌµé¡Ê55¥¥í¡Ë¤Ï¡¢É½½éÆà¡Ê¶âÂô³Ø±¡ÂçÉíÂ°¹â1Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç2ÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â3¿Í¤Ë¤è¤ëÆ±ÅÀ·è¾¡¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢2°Ì¤Î¾¾±º¤ß¤ÊÈþ¡Ê35¡áÀÅ²¬¸©¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¼Ä¸¶°«¡ÊÁáÂç2Ç¯¡Ë¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÆ±ÅÀ·è¾¡¤ÇÉ½¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÃæÎÌµé¡Ê65¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢2°Ì¤ÎÀî¸ý¼Ó°ª¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â2Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£·è¾¡¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿·°æÅÄÌ¤×Ò¡Ê19¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÈºÆÀï¤·¡¢±¦¤«¤é¤Î³°³Ý¤±¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò·Ú½ÅÎÌµé¡Ê80¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ØÀ¸½÷»ÒÁª¼ê¸¢Ìµº¹ÊÌµéÇÆ¼Ô¤ÎÊ¡Î¤°¦Èþ¡ÊÀÅ²¬¸©Î©Âç4Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£½¾Íè¤Ï73¥¥íÌ¤Ëþµé¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï73¥¥íÌ¤Ëþ¤È80¥¥íÌ¤Ëþ¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾å¤Î³¬µé¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç80¥¥íµé¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÀÐ°æ¤µ¤¯¤é¡ÊÎ©¶µÂç2Ç¯¡Ë¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤ÏÀãËÜ»ü¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â3Ç¯¡Ë¤òÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é¤Îº¸¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤Ç²¼¤·¤¿¡£73¥¥íµé¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍý±û¡Ê·ÄÂç4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç½¾Íè1³¬µé¾å¤ÎÀãËÜ¤Ë¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò½ÅÎÌµé¡Ê80¥¥í°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤Î°¤Éô¤Ê¤Ê¡Ê¶âÂô³Ø±¡ÂçÉíÂ°¹â2Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£·è¾¡¤Ï¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îµ×Ìî°¦è½¡Ê26¡áÎ©Èô½÷»ÒÁêËÐÉô¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é¤Î±¦¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬Æ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£½÷»Ò¤Ï4³¬µé¤Î¤¦¤Á3³¬µé¤Ç¹â¹»À¸¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦ÃË»Ò·ÚÎÌµé¡Ê85¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë
Í¥¾¡¡¡±üÃÎµ×¡Ê23¡áÆüÂÎÂç¿¦°÷¡Ë
2°Ì¡¡´Ø½ÓÂÀÏ¯¡Ê¶ðÂç1Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡ÅÄÃæÂÀ°ì¡ÊÆüÂÎÂç4Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡±üÃ«±Ñ½¡¡Ê27¡áÎýÇÏÀÐÀôÁêËÐ¥¯¥é¥Ö¡Ë
¡¡¢¦ÃË»ÒÃæÎÌµé¡Ê100¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë
Í¥¾¡¡¡ËÌÌîÂÙÀ»¡Ê24¡á¥¢¥¤¥·¥ó¡Ë
2°Ì¡¡±ÊÏªÏ¡¡ÊÊ¡²¬¡¦´õË¾¤¬µÖ¹â3Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡µÈÅÄ¹¬±Í¡Ê´ØÀ¾Âç1Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡À¾ÈøÍ¦ÅÍ¡ÊÀÅ²¬¡¦ÈôÎ¶¹â3Ç¯¡Ë
¡¡¢¦ÃË»Ò·Ú½ÅÎÌµé¡Ê115¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë
Í¥¾¡¡¡Ëþ¾åñ¥¸ç¡ÊÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë
2°Ì¡¡À¶Ã«±ÉµÈ¡Ê¶áÂç1Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡²£»³¶Á¡ÊÆüÂÎÂç1Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡ÅÄÈª¾©¼£Ïº¡Ê25¡á´ôÉì¸©¡Ë
¡¡¢¦ÃË»Ò½ÅÎÌµé¡Ê115¥¥í°Ê¾å¡Ë
Í¥¾¡¡¡°Ë²ì¿µÇ·½õ¡ÊÆüÂç2Ç¯¡Ë
2°Ì¡¡ÃÝÆâ¹¨Úð¡Ê26¡á»°½Å¸©¡Ë
3°Ì¡¡ËãÅÄÍÚ¿Í¡ÊÏÂ²Î»³¡¦Ì§Åç¹â3Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡À¾½ÐÂçµ£¡ÊÆüÂç1Ç¯¡Ë
¡¡¢¦½÷»Ò·ÚÎÌµé¡Ê55¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë
Í¥¾¡¡¡É½½éÆà¡Ê¶âÂô³Ø±¡ÂçÉíÂ°¹â1Ç¯¡Ë
2°Ì¡¡¾¾±º¤ß¤ÊÈþ¡Ê35¡áÀÅ²¬¸©¡Ë
3°Ì¡¡鄖Ìîºé¹¬¡Ê15¡áÂçºå¡¦ËçÊý»Ô¡Ë
3°Ì¡¡²ìÚË¿´¡Ê21¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¡¡¢¦½÷»ÒÃæÎÌµé¡Ê65¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë
Í¥¾¡¡¡Àî¸ý¼Ó°ª¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â2Ç¯¡Ë
2°Ì¡¡¿·°æÅÄÌ¤×Ò¡Ê19¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
3°Ì¡¡ÀîËÜè½Çµ¡ÊÂçÊ¬¡¦ÍÌ»Ö´Û¹â2Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡¸¶ÅÄÈþÎÃ¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç1Ç¯¡Ë
¡¡¢¦½÷»Ò·Ú½ÅÎÌµé¡Ê80¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë
Í¥¾¡¡¡Ê¡Î¤°¦Èþ¡ÊÀÅ²¬¸©Î©Âç4Ç¯¡Ë
2°Ì¡¡ÀãËÜ»ü¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â3Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡ÀÐ°æ¤µ¤¯¤é¡ÊÎ©¶µÂç2Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡Ä¹Ã«ÀîÍý±û¡Ê·ÄÂç4Ç¯¡Ë
¡¡¢¦½÷»Ò½ÅÎÌµé¡Ê80¥¥í°Ê¾å¡Ë
Í¥¾¡¡¡°¤Éô¤Ê¤Ê¡Ê¶âÂô³Ø±¡ÂçÉíÂ°¹â2Ç¯¡Ë
2°Ì¡¡µ×Ìî°¦è½¡Ê26¡áÎ©Èô½÷»ÒÁêËÐÉô¡Ë
3°Ì¡¡ÅçÂÞ¿´³¤¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â3Ç¯¡Ë
3°Ì¡¡¸åÆ£¤Ê¤®¤µ¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â3Ç¯¡Ë