¡Ø¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬È¯Çä·èÄê¡¡¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¤ä¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É302Ëç¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à
¥Ê¥«¥à¥é¤¯¤ó¤ä¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢9Æü¤Ë¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ê¿À®½÷»ù¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥à¤Îº£ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¿À®½÷»ù¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë²û¤«¤·¤µËþÅÀ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡£302Ëç¤Î¥·¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¥é¥¥é¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢Ê¿À®´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¬¥é¥±¡¼É÷¥·¡¼¥ë¤ä´Ú¹ñ¥×¥ê¥¯¥éÉ÷¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤ÎáÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡¢¤³¤ÎËÜ¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¡¼¥ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ë¡ª¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬Âç½¸¹ç
¡¡ËÉÙ¤ÊËç¿ô¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡¢¥³¥¹¥á¤ò¥Ç¥³¤ë¤Î¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤¢¤Îº¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤Ê¤É¡Ä»È¤¤Êý¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£
¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥ß¥ä¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ê¿À®½÷»ù¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥à¤Îº£ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¤«¤ï¤¤¤¤¥·¡¼¥ë¡ª¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬Âç½¸¹ç
¡¡ËÉÙ¤ÊËç¿ô¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡¢¥³¥¹¥á¤ò¥Ç¥³¤ë¤Î¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤¢¤Îº¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤Ê¤É¡Ä»È¤¤Êý¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£
¢£ÌÜ¼¡
1:BIG¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
2:ANGEL BLUE1
3:ANGEL BLUE2
4:ANGEL BLUE3
5:Mezzo Piano1
6:Mezzo Piano2
7:DAISY LOVERS1
8:DAISY LOVERS2
9:pom ponette1
10:pom ponette2
11:¤ª¤·¤ã¥«¥ï¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥í¥´¥·¡¼¥ë
12:¥Ë¥å¡¼¥È¥í¡ù×Ä¥¬¥é¥±¡¼¡õ¥Á¥ã¡¼¥à¥·¡¼¥ë
13:¥¥é¥¥é¥¹¥¯¥¨¥¢¡õ¥×¥êÉ÷¥·¡¼¥ë
14:Âç¿Í¤Ã¤Ý¡Ê¥Ï¡¼¥È¡ËNEO¥«¥ï¥¤¥¤¥·¡¼¥ë
15:¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¡¼¥ë
16:¥¥â¥ÁÅÁ¤ï¤ë¡ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥·¡¼¥ë
¢£¡Ø¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥¥é¥¥é¥·¡¼¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù
A6ÊÑ·¿¡¡32¥Ú¡¼¥¸
²Á³Ê880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë