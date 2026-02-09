Ç¯¶â¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡ÄÇ¯¼ý1,300Ëü±ß¤Î50ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÈÀÄ¿§¤Î¥Ï¥¬¥¡É¤ËÉÔ¿®´¶¢ªÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¡×
ËèÇ¯ÃÂÀ¸·î¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼õµë¸«¹þ³Û°Ê³°¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¿¼¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³粼Íµ²Â»ÒCFP¤¬»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
50ºÐ°Ê¾å¤Ï¡ÖÆâÍÆ¡×¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ä¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Î¥¥Û¥ó
¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ï¡¢50ºÐÌ¤Ëþ¤È50ºÐ°Ê¾å¤Ç¤ÏµºÜÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
50ºÐÌ¤Ëþ¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯Ç¯¶â³Û¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢50ºÐ°Ê¾å¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë60ºÐ¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤·Â³¤±¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¸«¹þ³Û¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¸«¹þ³Û¤Ï¡¢Î¢ÌÌ¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤Î¡Ö3¡¥Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤È¸«¹þ³Û¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×50ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡ÊÉ½¡Ë ½ÐÅµ¡§ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×50ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡ÊÎ¢¡Ë ½ÐÅµ¡§ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½
¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼õµë³Û¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×ÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ³Û
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±²ÃÆþ´ü´Ö¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤ÈÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¡¢¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ³Û
¡¦·«¤ê²¼¤²¼õµë¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼õµë¸«¹þ³Û¡Ê70ºÐ¡¦75ºÐ¡Ë
¡¦¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥¡¼¡×
¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×µºÜÆâÍÆ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â
1997¡ÊÊ¿À®9¡ËÇ¯1·î°Ê¹ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¡Ö´ðÁÃÇ¯¶âÈÖ¹æ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ê1¤Ä¤ÎÈÖ¹æ¤ÇÇ¯¶âµÏ¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1996¡ÊÊ¿À®8¡ËÇ¯12·î°ÊÁ°¤ËÊ£¿ô¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ê¤É¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢µÏ¿¤ò´ðÁÃÇ¯¶âÈÖ¹æ¤ØÅý¹ç¤¹¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤êÅý¹çºî¶È¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢µÏ¿¤ËÏ³¤ì¤ä¸í¤ê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤âÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤òÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥¿¦Îò¤ä¶ÐÌ³Àè¤Î¾õ¶·¤¬Ê£»¨¤À¤Ã¤¿
¡ÊÎã¡§Å¾¿¦²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¡¢Ã»´ü´Ö¤Î½¢Ï«·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡¢Å¾¿¦¤Î¤¿¤Ó¤ËÇ¯¶â¼êÄ¢¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢ÊÝ¸±¤Î³°¸ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬¹çÊ»¡¦¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡¦ÅÝ»º¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¡¤Ê¤É¡Ë
2¡¥Ì¾Á°¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë
¡Ä¡ÄÇ¯¶âµÏ¿¤Ï´Á»ú¤È¥«¥Ê¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸´Á»ú¤ÇÊ£¿ô¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÂùÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÉ¤á¤¿¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¤ÆÉ¤ßÊý¤Î¾ì¹ç¡¢¸íÅÐÏ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡¥Âà¿¦¸å¤Ë·ëº§¤·¡¢À«¡ÊÌ¾»ú¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¡Ä¡ÄµÏ¿¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥1991¡ÊÊ¿À®3¡ËÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë³ØÀ¸¤Ç¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ä¡ÄÅö»þ¤Ï20ºÐ°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤Î²ÃÆþ¤ÏÇ¤°Õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡£
5¡¥1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯3·î°ÊÁ°¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤ä¶¦ºÑÇ¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤ËÉÞÍÜ¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿
Ç¯¶âµÏ¿¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ÃÆþµÏ¿¤È¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤ËÁê°ã¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¼ý1,300Ëü±ß¤Î¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤¬¤¯Á³
À½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºßºÊ¡Ê51ºÐ¡Ë¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤ÏºòÇ¯¡¢½¢¿¦¤òµ¡¤ËÆÈÎ©¡£
É×ÉØ¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ºÊ¤¬µ¤¤Ë¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï1,300Ëü±ß¤Û¤É¡£ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¤¢¤È7Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶µ°éÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢²È·×¤Ë¤Ï¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤¬¤Õ¤È¡ÖÇ¯¶â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè·î50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤«¤é¥Ï¥¬¥¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¡£¼Â¤ÏÂ¿Ë»¤ò¸ý¼Â¤Ë¡¢Ãæ¿È¤Ï¤Þ¤À³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÄêÇ¯¤Ï65ºÐ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È15Ç¯¤Ï¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢Ï·¸å¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤³10Ç¯¤ÏÇ¯¼ý¤¬1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶â¼õµë¸«¹þ³Û¤ÏÌó238Ëü±ß¡¢·î³Û¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó20Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï·î³Û75Ëü±ß¤ÇÃù¶â¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¤´Ö¤«¤é¸«¤ì¤ÐÍ¥²í¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·îÌó20Ëü±ß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤ÎÀ¸³è¿å½à¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ìÇ¯¶â¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×
Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë²¼²ó¤ëÇ¯¶â¸«¹þ³Û¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ýÆþ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÇ¯¶â³Û¤¬Áê±þ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡Ö¤³¤ì¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
Á°¤Î¤á¤ê¤Ê»ÑÀª¤ÇÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¦°÷¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶âµÏ¿¤Ë¸í¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÄÂ¶â¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
É¸½àÊó½··î³Û¤Ï¸½ºß32ÃÊ³¬¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¾å°Ì¤Ç¤¢¤ë32Åùµé¤Ï65Ëü±ß¢¨¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï18.3¡ó¤Ç¡¢Ï«»ÈÀÞÈ¾¤Î¤¿¤á¡¢¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤ÏÉ¸½àÊó½··î³Û65Ëü±ß¤Î9.15¡ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê5Ëü9,475±ß¤¬Ëè·îµëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡É¸½àÊó½··î³Û¤Î¾å¸Â¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë68Ëü±ß¡¢28Ç¯¤Ë71Ëü±ß¡¢29Ç¯¤Ë75Ëü±ß¤ØÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎµëÍ¿¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Æ¤â¡¢É¸½àÊó½··î³Û¤Ï65Ëü±ß¤¬¾å¸Â¤Î¤¿¤á¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤¬¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Ç¯¶â³Û¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶â¸«¹þ³Û¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç60ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£60ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Ç¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¤¤Þµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È15Ç¯¡¢ºÊ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÏ·¸å¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥â¥È¥Ê¥ê¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÌÀÅÀ¤ÏÁá¤á¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¶âµÏ¿¤Ë¸í¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ç¯¶âµÏ¿¤ÎÏ³¤ì¤ä¸í¤ê¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤ÎÇìÉã¤â¡¢µÏ¿¤òÀµ¤·¤¯Åý¹ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÅ¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢Ì¾Á°¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬Åö¤Æ»ú¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤´¼«¿È¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¿Ìä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë¤ª¶á¤¯¤ÎÇ¯¶â»öÌ³½ê¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»³粼 Íµ²Â»Ò
FP»öÌ³½êMIRAI
ÂåÉ½