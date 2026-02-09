ÉÙÍµÁØ²ÝÀÇ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ø¡ÄÄ¶¹â¿å½à¤Î½êÆÀ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢»ö¶È¾µ·ÑM&A¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡Ú¸øÇ§²ñ·×»Î¤¬²òÀâ¡Û
½êÆÀ¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×ÌäÂê¤ÎÀ§Àµ¤Î¤¿¤á¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÝÀÇ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤ÎÁêÂ³¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎºîÅÄÎ´µÈ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÊý¸þ¤Ø
2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÂç¹Ë¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉÙÍµÁØ²ÝÀÇ¤Î¶¯²½¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯¤Î½êÆÀ¤«¤é¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Î½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²Ã²ÝÀÇ¤ò¹Ô¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë²þÀµ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×ÌäÂê¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬À¸¤¸¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤Ê¤É¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÄ¶²áÎß¿Ê²ÝÀÇ¡ÊºÇ¹âÀÇÎ¨45¡ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î½êÆÀ¤ò¹½À®¤¹¤ë³ä¹ç¤ÎÂç¤¤¤¶âÍ»½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë½êÆÀÀÇÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Î³ô¼°¾ùÅÏ±×¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÎ¨¤Ï°ìÎ§¤Ç20.315¡ó¡Ê½êÆÀÀÇÎ¨15¡ó¡¢½»Ì±ÀÇ5¡ó¡¢Éü¶½ÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ0.315¡ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÀÇÎ¨¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿½¹ðÊ¬Î¥²ÝÀÇ¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÉÙÍµÁØ¤ÎÀÇÉéÃ´¸«Ä¾¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Î³µÍ×
2025Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤äÉÔÆ°»º½êÆÀ¡¢¾ùÅÏ½êÆÀ¤Ê¤É¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤«¤éÈó²ÝÀÇÏÈ¤Î3²¯3,000Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ë22.5¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤ÆÀÇ³Û¤ò·×»»¤·¡¢¤³¤ì¤¬ÄÌ¾ï¤Î½êÆÀÀÇÎ¨¤Ë´ð¤Å¤¯²ÝÀÇ³Û¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤Îº¹³Û¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬2027Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬1²¯6,500Ëü±ß¤ËÈ¾¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÇÎ¨¤â30¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë²ÝÀÇ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Î·×»»¥¤¥á¡¼¥¸
¡ã²þÀµÁ°¡ä
¡Ê´ð½à½êÆÀ¶â³Û ¡Ý ÆÃÊÌ¹µ½ü³Û3.3²¯±ß¡Ë¡ß22.5¡ó
¡ã²þÀµ¸å¡ä
¡Ê´ð½à½êÆÀ¶â³Û ¡Ý ÆÃÊÌ¹µ½ü³Û1.65²¯±ß¡Ë¡ß30¡ó
¾åµ·×»»·ë²Ì¤¬´ð½à½êÆÀÀÇ³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Î¶â³Û¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë
¤Ê¤ª¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡Ê³ô¼°¾ùÅÏ±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê5¡ó¡Ë
Â¿¤¯¤Î»ö¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¶â³Û¿å½à¤Ë
¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹â³Û¤Î½êÆÀ¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤»ö¶È¾µ·ÑM&A¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¸å¤Î¿·¤·¤¤²ÝÀÇ·×»»¼°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³ô¼°¾ùÅÏÂÐ²Á¤¬¤ª¤è¤½3.5²¯±ß¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã²ÝÀÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê5¡ó¤ß¤Ê¤·¼èÆÀÈñ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡£³ô¼°¤Î¼èÆÀÈñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î»»·ë²Ì¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
Â¿¤¯¤Î»ö¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¶â³Û¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤Ï°ìÄê¿ô¤Î»ö¶ÈÇäµÑ¤Î¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤òÀ¸¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢M&A¤ÏÀµ¤·¤¯¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÄê¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²ÝÀÇ¶¯²½Á°¤Î2026Ç¯Ãæ¤ËÀ®Ìó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÍèÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤äÇã¤¤¼ê¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£M&A¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¸å²ù¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡ÖË¡¿Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¾µ·ÑM&A¡×¤Î¼è°ú¼êË¡¤¬Áý²Ã¤«
ÉÙÍµÁØ¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÀÇ¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢10²¯±ßÃ±°Ì¤Î³ô¼°¾ùÅÏ¼è°ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äË¡¿Í¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëË¡Äê¼Â¸úÀÇÎ¨¤Ë¶á¤¤ÀÇÎ¨¤¬¸Ä¿Í¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÏË¡¿Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È¾µ·ÑM&A¤Î¼è°ú¼êË¡¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ñ¼ÒÊ¬³ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇäµÑÂÐ¾Ý»ö¶È¤ò´ûÂ¸¤ÎË¡¿Í¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÊÊ¬¼Ò·¿¿·ÀßÊ¬³ä¡Ë¡¢Æ±»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥à¤¬¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£ÇäµÑÂÐ¾Ý»ö¶È¤À¤±¤ò»Ò²ñ¼Ò¡ÊÊ¬³ä¾µ·ÑË¡¿Í¡Ë¤Ø°Ü´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸µ¤ÎË¡¿Í¤Ë»Ä¤ëÍ¾¾ê»ñ¶â¤äÈó»ö¶È»ñ»º¤ÏM&A¼è°ú¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¾µ·ÑM&A¤ÇÀ¸¤¸¤ë½êÆÀ¶â³Û¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¹©É×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡¿ÍÀÇ¤Î·×»»¾å¡¢»Ò²ñ¼Ò³ô¼°¤ÎÇäµÑ±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÉý¹¤¤·ÐÈñ¤òÂ»¶â¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÊ¬¼Ò·¿¿·ÀßÊ¬³ä¤Ë¤è¤ëÇäµÑÂÐ¾Ý»ö¶È¤ÎÀÚ¤ê½Ð¤·
¤³¤¦¤·¤¿¾ùÅÏ¼êË¡¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¼ÒÊ¬³ä¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë2¡Á3¥õ·î¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³ô¼°¾ùÅÏ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢M&A¤Î¼Â¹Ô¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÝÀÇ¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËºÇÁ±¤Î¼è°ú¼êË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìò°÷Âà¿¦¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐºö¤â
¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Ìò°÷Âà¿¦¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤Ï°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Ç»»Äê¤µ¤ì¤ëÊ¬Î¥²ÝÀÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1/2²ÝÀÇ¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï²¼¿Þ¤ÎÄÌ¤ê45¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1/2²ÝÀÇ¤Î¤¿¤áºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÀÇÎ¨30¡ó¤ò²¼²ó¤ëÀÇÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÂà¿¦¶âÁí³Û ¡Ý Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¢¨¡Ë¡ß 1/2 ¡á Âà¿¦½êÆÀ
¢Âà¿¦½êÆÀ ¡ß ÀÇÎ¨ ¡Ý ¹µ½ü³Û ¡á ½êÆÀÀÇ³Û¢¨
¢¨¡¡Âà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¤Ï¿ÞÉ½3¡¢½êÆÀÀÇ³Û¤Ï¿ÞÉ½4»²¾È¡£ÀÇ³Û¡áA¡ßB¡ÝC
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÂà¿¦½êÆÀ¹µ½üÉ½
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇ³ÛÉ½ ¡ÊÃí¡ËÀÇ³Û=A¡ßB-C
¸Ä¿Í¤Î½êÆÀÀÇ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÌò°÷Âà¿¦¶â¤ò»Ùµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢Ìò°÷Âà¿¦¶â¤ÎÂ»¶â»»Æþ¸ÂÅÙ³Û¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ìò°÷Âà¿¦¶â¤ÎÀÇÌ³¾åÂ»¶â»»Æþ²ÄÇ½³Û¤ò»»Äê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÊýË¡¤Ë¡Ö¸ùÀÓÇÜÎ¨Ë¡¡×¤È¤¤¤¦·×»»ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ùÀÓÇÜÎ¨Ë¡¤Ë¤è¤ë·×»»¼°¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Ìò°÷Âà¿¦¶â ¡á Âà¿¦»þÄ¾¶á¤Î·î³ÛÊó½· ¡ß ¶ÐÌ³Ç¯¿ô ¡ß ¸ùÀÓÇÜÎ¨
¤³¤³¤Ç¸ùÀÓÇÜÎ¨¤Ï¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÂàÇ¤»þ¤Î¿¦ÀÕ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤ÎÇÜÎ¨¤¬·è¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶È¼ïÆ±µ¬ÌÏ¤ÎÂ¾´ë¶È¤ÎÌò°÷Âà¿¦¶â»Ùµë»öÎã¤äÁê¾ì¤ò»²¾È¤·¤Þ¤¹¡£¸ùÀÓÇÜÎ¨¤ÎÁê¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âà¿¦»þ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌó3ÇÜ¡¢¼èÄùÌò¤Ç¤ª¤è¤½1¡Á2ÇÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò°÷Âà¿¦¶â¤Î·×»»¤Ë¤Ï¸ùÏ«²Ã»»¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬ÁÏ¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸ùÏ«²Ã»»¶â¤È¤·¤Æ¾å¾è¤»¤ÎÂà¿¦¶â¤ò»Ùµë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò°÷Âà¿¦¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ùÏ«²Ã»»¶â¤Î¾èÎ¨¤Î¾å¸Â¤Ï30¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ê¾å¸Â¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ìò°÷Âà¿¦¶â¤ÎÂ»¶â»»Æþ¸ÂÅÙ³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·î³ÛÊó½·¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ùÀÓÇÜÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌò°÷Âà¿¦¶âµ¬Äê¤òÀ°È÷¤·¡¢Å¬Àµ¤Ê»Ùµë³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Îº¬µò¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¬»¶¤¬¿Ê¤à¤Û¤É²ÝÀÇÉéÃ´¾¯¤Ê¤¯¡Ä³ô¼°¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤â±Æ¶Á
¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸Ä¿ÍÃ±°Ì¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê¬»¶¤¬¿Ê¤à¤Û¤É²ÝÀÇÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÂÐºö¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢M&A¤ò¿Ê¤á¤ëÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ë³ô¼°¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â£Í¿´ðÁÃ¹µ½ü¡ÊÈó²ÝÀÇÏÈ¡Ë¤äÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢À¸Á°Â£Í¿¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¹¤Ç¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËM&A¤Ë¤è¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¤¬Êý¿Ë¤È¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ô¼°¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇÌ³ÀìÌç²È¤ò¸ò¤¨¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºîÅÄ Î´µÈ
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹