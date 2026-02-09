¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö»ä¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×»àË´ÊÝ¸±¤Î¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤ÇÉ×¤¬·ãÅÜ¡¡¾Íè¤ÎÀ¸³è¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Û¤É´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö»àË´ÊÝ¸±¡×¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¸½ºß¤Î´Ø·¸À¤Þ¤Ç¾È¤é¤·½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢°¦¾ð¤ä¿®Íê¤ÎÎÌ¤Þ¤ÇÂ¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÉ×¤ËÊÝ¸±¶â¤Î¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç·ãÅÜ¤µ¤ì¡Ä¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¿¤á¡×¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿
·ëº§25Ç¯¡¢C¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤ÏÂè°ì»Ò½Ð»º¸å¤«¤éÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£É×¤Î»àË´ÊÝ¸±¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤ä²È·×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»Ä³Û¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¡¢¼«Ê¬¤¬°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ¸³èÈñ¡£¤É¤ì¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤·×»»¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÝ¸±¾Ú·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢C¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤ë¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¼è¤ë¶â³Û¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¡¢»ä¤Î¤³¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡£¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¡¢°ì½Ö¤ÇÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤
C¤µ¤ó¤Ï´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¡¢ÎäÀÅ¤ËÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·É×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â³Û¤ÊÊÝ¸±¡¢É¬Í×¡©¡×¡Ö²¶¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯»à¤ÌÁ°Äó¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö²¶¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¡£É×¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÉÔ°Â¤ò±£¤µ¤º¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
C¤µ¤ó¤Ë°µ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ÌÁÛÁü¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÔ²÷¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±¶â³Û¤Ç°¦¾ð¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬
»àË´ÊÝ¸±¤Ï¡¢ËÜÍè¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ´¶¾ðÅª¤ÊÌä¤¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
C¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ë°¦¾ð¤Î¿¼¤µ¤òÆÉ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤Ç¤Ï¡Ö°¦¾ð¤Ï¶â³Û¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿ô»ú¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´¶¾ð¤Ï´ÊÃ±¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¹Â¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë½Ö´Ö
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÇC¤µ¤ó¤¬ÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¡Ö¾Íè¤ò¤É¤¦ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£É×¤Ï¡Öº£¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢C¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤Î¸å¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥º¥ì¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»àË´ÊÝ¸±¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤äÉÔ°Â¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Àµ²ò¤âÉÔÀµ²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦¾ð¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤
É×¤Ë²¿ÅÙ¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡Ö»à¤Ì³ÎÎ¨¤Î¤Û¤¦¤¬Äã¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»à¤ÌÁ°Äó¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£C¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¦¾ð¤Ï¶â³Û¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¸³è¤Ï´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»àË´ÊÝ¸±¤Î¶â³Û¤ò¤á¤°¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤¹¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤Ï¼é¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤¬»×¤ï¤Ì´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ÈÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤ÆËÜ²»¡£¤½¤Î¸òº¹ÅÀ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¡ÖËÜÅö¤Î°Â¿´¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÇÈ ÊæÇµ·½¡Ë