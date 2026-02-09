1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç300ÇÏÎÏ¡ª ¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¥µ¥¤¥º¤Î»Â¿·¡Ö¥¯¡¼¥ÚSUV¡×¤Ã¤Æ¡© Î®Îï¥Ü¥Ç¥£¡õ¡ÈÌð°õÉ÷¥é¥¤¥È¡É¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¹âÀÇ½¤Ê¡Ö4WD»ÅÍÍ¡×¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥ë¥Î¡¼¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×²¤½£»ÅÍÍ¤ËÃíÌÜ¡ª
Î®Îï¤«¤Ä¸ÄÀÅª¤Ê¿·À¤Âå¥¯¡¼¥ÚSUV¤Î»Ñ
¡¡¶áÇ¯¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤äµ¤Åû¿ô¤À¤±¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸ì¤ë»þÂå¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿·À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼300ÇÏÎÏ¡É¤Î»Â¿·¡Ö¥¯¡¼¥ÚSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤°ìÂæ¤¬¡¢¥ë¥Î¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¡¼¥ÚSUV¡Ö¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀµ¼°¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Í¢Æþ¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ï2023Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¼ç¤Ë²¤½£»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÌ¾¤Ï1930Ç¯Âå¤Ë¥ë¥Î¡¼¤¬¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÍ³Íè¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¼ÀÉ÷¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÂ¤·Á¤È¡¢·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4710mm¡ßÁ´Éý1866mm¡ßÁ´¹â1613mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2738mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤ÎSUV¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¡ÊÁ´Ä¹4740mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1660mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2690mm¡Ë¤È¶á¤¤´¶³Ð¤Ç°·¤¨¤ëÂç¤¤µ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¹Ãæ¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î½ä¹Ò¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥ë¥Î¡¼¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤µ¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï±Ô¤¤É½¾ð¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¿·À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤ÈÊ¬¤«¤ë´é¤Ä¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤Ë²ó¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥¯¡¼¥ÚSUV¤é¤·¤¤Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÈÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Âç·Â¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤âÄ¦¹ïÅª¤ÊÂ¤·Á¤ÈÌð°õÉ÷¤Î¥é¥¤¥È¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ää¼ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥°¥ì¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥É¥¦¥°¥ì¡¼¡×¡Ö¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥µ¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥È¥µ¥Æ¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î6¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¡¼¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼²¼Éô¤ÎÇÛ¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áàºî·Ï¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±¾è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£ÆâÁõºà¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¼Á´¶¤Î¹â¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï½½Ê¬¤Ê¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¡¼¥ÚSUV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊñ¤Þ¤ì´¶¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÜÆ°»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤äÃó¼Ö»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÁõÈ÷¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡Ötechno¡×¡Ötechno esprit Alpine¡×¡Öiconic esprit Alpine¡×¡Öatelier Alpine¡×¤Î4¥¿¥¤¥×¤òÀßÄê¤·¡¢ÁõÈ÷¤äÆâ³°Áõ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ë°ã¤¤¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÑÅÓ¤ä¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼ÆÈ¼«¤ÎE-Tech¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î3µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¤Ç200ÇÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤È¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¤Ç300ÇÏÎÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÓµ¤ÎÌ¤Î¾®¤µ¤µ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç³Èñ¤ä´Ä¶ÀÇ½¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÂÓ¤Ï²¤½£¤Ç3Ëü7195¥æ¡¼¥í¡ÊÌó683Ëü±ß¡Ë¤«¤é4Ëü6495¥æ¡¼¥í¡ÊÌó854Ëü±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÁõÈ÷¤äÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£