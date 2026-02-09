¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý Àã±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Û¹Åç¡¦²¬»³¡¦»³¸ý¡¦Ä»¼è¡¦Åçº¬¡¦¹áÀî¡¦°¦É²¡¦¹âÃÎ¡¦ÆÁÅç¡¡2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～12Æü¡ÊÌÚ¡Ë1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ç±«¤«¡©¡×¡Úµ¤¾ÝÄ£ 9Æü¸áÁ°11»þ¹¹¿·¡Û
º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12⽇¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é⽇ËÜ¤ÎÅì¤«¤éÀéÅç¤ÎÅì¤Ø¿Ê¤à¡£⾼µ¤°µ¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢⻄¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤ÎÀã±« ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Û¹Åç¡¦²¬»³¡¦»³¸ý¡¦Ä»¼è¡¦Åçº¬¡¦¹áÀî¡¦°¦É²¡¦¹âÃÎ¡¦ÆÁÅç¡¡Àã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
13⽇¤«¤é14⽇¤Ï¡¢⾼µ¤°µ¤¬⽇ËÜ¤ÎÆî¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢Äãµ¤°µ¤¬¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÃæ¹ñÅìËÌ¶è¤ËÅì¿Ê¤·¡¢15⽇¤«¤é16⽇¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬±è³¤½£¤«¤é¥ª¥Ûー¥Ä¥¯³¤¤Ë¿Ê¤ß¡¢Á°Àþ¤¬ËÌ⽇ËÜ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌ⽇ËÜ¤ÈÅì⽇ËÜ¤«¤é⻄⽇ËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î⽇ËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤äÀã¤Þ¤¿¤Ï⾬¤Î¹ß¤ë⽇¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢13⽇¤È14⽇¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¡£
Åì⽇ËÜ¤«¤é⻄⽇ËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢12⽇¤«¤é14⽇¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¿¤ÏÆÞ¤ê¤Î⽇¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢15⽇¤«¤é16⽇¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢⾬¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²èÁü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¢¤¹10Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢½ËÆü¤Î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨GSM¡Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤Þ¤«¤Ë±«¡¦Àã±À¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï±«¡¦Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶£¹Æü¡Ê·î¡Ë～£±£²Æü¡ÊÌÚ¡ËÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²èÁü
£¹Æü¡Ê·î¡Ë
9Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å
10Æü¡Ê²Ð¡Ë
11Æü¡Ê¿å¡Ë
£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¸á¸å
£±£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£±£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å
