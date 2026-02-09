¡ãºÇÂç¤ÎÌÕÅÀ¤Ï¡äÊÙ¶¯¤¬·ù¤¤¡ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËµÞ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Ï¤¤¤ë¡©¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤¬´ê¤¦¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡ÖÊÙ¶¯·ù¤¤¡ª¡¡ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡ª ¤«¤éÊÙ¶¯¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ø¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡¡¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ù
¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤«¤â
¡Ø¤¦¤Á¤Î±ù¤Ã»Ò¡£¼¡ÃË¤Ç¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÃæ³Ø¤Þ¤ÇÊÙ¶¯·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹â¹»¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ÆÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡ÖÊÙ¶¯·ù¤À¤«¤é¡¢¹âÂ´¤ÇÂÎ¤ò»È¤¦µ»½Ñ¿¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹©¶È·Ï¤Î¹â¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µ»½Ñ¿¦¤Ç¤âÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ù
¡Ø½¢¿¦»î¸³¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¹â¹»¼õ¸³¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤«¤â¡Ù
¡Ø¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ç¤Û¤·¤¤¥²¡¼¥à¤ò¿Æ¤Ë¸ò¾Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³ØÇ¯¥Æ¥¹¥È¤Ç5°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤ÐÇã¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È³ØÇ¯3°Ì¤Ë¡£¿Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤êË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ²÷´¶¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ì°Ê¹ßÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÆñ´ØÂçÂ´¡¢¤½¤·¤ÆÆñ´Ø»ñ³Ê»ý¤Á¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÊÙ¶¯·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆñ´Ø¹â¹»¤äÆñ´ØÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÊÏ©¤ä¤´Ë«Èþ¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤Âç³Ø¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½ÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ËÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÂç³Ø¼õ¸³¤ä½¢¿¦»î¸³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤ä¸ä³Ú¤Ê¤É¤Ç¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤âÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Î²áµîÌä¤ò²ò¤¤¤Æ¥Þ¥º¥¤¤È»×¤Ã¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¤·¤¤¡£Ì¤¤À¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤Æ¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¡ª¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ù
¡Ø¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Î»Ò¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡¢¡Ö·ù¤À¤Ê¡¢¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡£¤ä¤ë¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º½ÉÂê¤À¤±¤Ç¤â´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¡£¿Æ¤â¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡Ù
ÊÙ¶¯·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ÆÊÙ¶¯¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢ÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ù¡¹¤Ç¤âÊÙ¶¯¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é´èÄ¥¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÌÏµ¼»î¸³¤Ç»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤È½Äê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¤ä»î¸³¤ÇÄã¤¤ÅÀ¿ô¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î³ØÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ç¤ê¤äÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤éÊÙ¶¯½¬´·¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î½¬´·¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¿Æ¤Î»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«
¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÙ¶¯½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤Î¿Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ù
¡Ø´ðËÜÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤¤è¤Í¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÊÙ¶¯½¬´·¤¬Ãæ³ØÀ¸°Ê¹ß¤Ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À®ÀÓ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡£ÌÜ³Ð¤á¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¤â¤¦Àè¤Ï¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ù
¡Ø¾®³ØÀ¸¤Ï¹¥´ñ¿´¤ò°é¤àÃÊ³¬¡£¤Ç¤â¹¥´ñ¿´¤ÎÁ°¤ËÆÉ¤ß½ñ¤·×»»¡£¾®³Ø¹»¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¤Î¾å¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¡£½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤é¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¶½Ì£¤ÎÊý¸þÀ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤«¤é¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä²Ê³Ø´Û¤Ê¤É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¸þ¤«¤¦»þ´Ö¤¬Âç»ö¡Ù
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤¹¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»Ò¤É¤â¤¬¼«¼çÅª¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¸æ¤Î»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é´ðËÜÅª¤ÊÆÉ¤ß½ñ¤·×»»¤äÊÙ¶¯½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿½¬´·¤ä´ðËÜÅª¤Ê³ØÎÏ¤Î´ðÁÃ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ³Ø¹»°Ê¹ß¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê»î¸³ÊÙ¶¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤Ë¡¢ÊÙ¶¯½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤ÏÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤«ÊÙ¶¯¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¤È²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤ä¾ÍèÅª¤Ê¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë´ù¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤¿¤ê¾Íè¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤ê¤È¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë´Ä¶¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤êÊÙ¶¯½¬´·¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤À¤±¤ì¤É´èÄ¥¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤³¤â¤â¡¡