»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô¤Ç½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£±¿Í¤¬»àË´¡¢£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÌÀ¤Î½»Âð³¹¤ÇÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¡£
½»Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô£²¾ò£³ÃúÌÜ¤Ç£²·î£¹Æü¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¡¢ÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿ô½½¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿·úÊª¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¡Ë¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£ºÇ½é²¿¤«¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£²È¤Î·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡Ê¶á½ê¤Î¿Í¡Ë¡Ö½÷Ë¼¤¬ÃÏ¿Ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤È¤Óµ¯¤¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£²»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¶£°Âå¤Î½÷À¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£²£°Âå¤«¤é£¶£°Âå¤ÎÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ£´¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¬¥¹½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
