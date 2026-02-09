Íòè½ºÚ¡¡¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÃÆ´Ý¥½¥¦¥ë¡×áÄ¿¿¤¢¤ß¤È´Ú¹ñÎ¹¹ÔËþµÊS¸ø³«¡ÖÅ·»È¤¬2¿Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÍòè½ºÚ¡Ê21¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê19¡Ë¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íò¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤¬¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤ò´Ñ·à¤¹¤ë¤¿¤á¤ËáÄ¿¿¤È´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3¿Í¤ÏáÄ¿¿¤¬¼ç±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê-¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÃÆ´Ý¥½¥¦¥ë¡¡Ç»¸ü¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢áÄ¿¿¤È´Ú¹ñÎÁÍý¤ä´Ú¹ñ¤ÎÄ®¤ò³Ú¤·¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤Ïµ×¡¹¤Î´Ú¹ñ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¤Ï½é¤Ç¤·¤¿¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ú¹ñ¤Î¤´ÈÓ¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡¡º£¤â´Ú¹ñ¤Î¤´ÈÓ¥í¥¹Ãæ¾Ð¡×¤È´Ú¹ñÎÁÍý¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÉ´¨¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´é¤À¤±¤Ï´¨¤¹¤®¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¡¡É÷¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢½ª»ÏÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤Êª¤â¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤â¹Ô¤±¤ÆÃ»¤¤Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËÍè¤¿¤¤¡ª¤È»×¤¨¤ëÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¡£¡ÖÇã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¤Ã¤Æ¿´»Ä¤ê¤Ê¤â¤Î¤âÂô»³¤¢¤ë¤«¤é¡¢É¬¤º¤¹¤°¹Ô¤¯¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡ª¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¬2¿Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£