¡Ö¥Ó¥¿¥Ó¥¿Åö¤¿¤Ã¤¿¡×Æ±µéÀ¸±¦ÏÓ¤ÈÃ£À®¤·¤¿¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¡¡¥×¥í£²£°Ç¯¤ÇÍ£°ì¤Î·Ð¸³¸ì¤ë¸µ¥«¡¼¥×À¾»³½¨Æó¤µ¤ó
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Î¹Åç¤ÇÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿À¾»³½¨Æó¤µ¤ó¤Ï£²£°Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙ¤À¤±Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡££¹£¹Ç¯£µ·î£¸Æü¤ËËÜµòÃÏ¡¦¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¡£Æ±³ØÇ¯¤Îº´¡¹²¬¿¿»ÊÅê¼ê¤ò°Î¶ÈÃ£À®¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ì¡×¤È¸ì¤ë°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥µ¡×¤È¸Æ¤ÖÆ±³ØÇ¯Åê¼ê¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ßÌ¾¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ê¤É¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤Æ±óÎ¸¤Ê¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁêËÀ¤È¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾»³¤µ¤ó¤¬¥×¥í£±£´Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÏÍ£°ì¡¢¤½¤Î»þ¤À¤±¡£¤ä¤ê¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¥µ¥µ¤Î»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¡¢º´¡¹²¬Åê¼ê¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤ÇÃúÇ«¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤¡¢È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤ò¤Û¤ó¤í¤¦¤·¤¿¡£µö¤·¤¿Áö¼Ô¤Ï£±»àµå¤È¼ººö¤Ë¤è¤ëÂÇ¼Ô£²¿Í¤À¤±¡££±£°£³µå¤Ç²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¤²¤¿º´¡¹²¬Åê¼ê¤À¡£¤À¤¬¡¢À¾»³¤µ¤ó¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ò¤½¤«¤Ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ËÍû¾áÈÏ¤òºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¶å²ó°ì»à¤«¤é¡Ê¼ººö¤Ë¤è¤ë¡Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ·¥´¥í¤Ç¥²¥Ã¥Ä¡¼¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ÇÇÛµå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¡¢³°¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤¤Á¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥µ¥µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡À¾»³¤µ¤ó¤Ï¾éÀå¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤«¤éµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÁ°È¾¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤êÂÇ¤Á¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±Â¤ò¤Þ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¼è¤í¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦¥Ó¥¿¥Ó¥¿Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Êá¼êÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤¬¥¹¥ë¥ê¤ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿»î¹ç¤âÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¡££¹£¶Ç¯£µ·î£±£¸Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Åç¡Ë¡££¹²óÆó»à¤Þ¤Ç¥Á¥§¥³¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ïµ×»ü¾È²ÅÁª¼ê¡£³°Ìî¤Ï¾®Ê¼¤Îµ×»üÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ä¤äÁ°¿Ê¼éÈ÷¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££±£³£²µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¤¿¥Á¥§¥³¤Ïº¸ÍãÊý¸þ¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò¸«¤ÆÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤âº¸Ãæ´Ö¤ËÍî¤ÁÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ê¥ì¥Õ¥È¤Î¡Ë¶âËÜ¡ÊÃÎ·û¡Ë¤¬Á´Á³ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ïÊý¡Ê¹§»Ô¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤ä¤±¤ÉÆÏ¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È£±¿Í¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥§¥³¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Ï¾Ã¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ß²ù¤·¤¬¤ë¥Á¥§¥³¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¾»³¤µ¤ó¤â¶ì¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£Ëê¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï´°Á´»î¹ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢Åò½®¤µ¤ó¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤â¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£µå»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë£¹£´Ç¯£µ·î£±£¸Æü¤Îµð¿Í¡¦Ëê¸¶´²¸ÊÅê¼ê¤Î´°Á´»î¹ç¡¢£¹£²Ç¯£¶·î£±£´Æü¤Ëºå¿À¡¦Åò½®ÉÒÏºÅê¼ê¤Ë¿©¤é¤Ã¤¿¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÀ¾»³¤µ¤ó¤Ï»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥À¥á¡¼¥¸¤ò°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤óµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Ìîµå¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡££±£´£°»î¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²¿»ö¤â´ÎÍ×¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð²á¹ó¤ÊÊá¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç£²£°Ç¯¤Î¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡À¾»³½¨Æó¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤¦¤¸¡Ë£±£¹£¶£·Ç¯£··î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¾åµÜ¹â¤«¤é£±£¹£¸£µÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆî³¤¤ËÆþÃÄ¡££¸£·Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¹Åç¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡££¹£³Ç¯¤ËÀµÊá¼ê¤È¤Ê¤ê£¹£´¡¢£¹£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹Åç¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°£°£µÇ¯¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë°úÂà¡£¥×¥íºßÀÒ£²£°Ç¯¤ÇÄÌ»»£±£²£±£¶»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£´£²¡¢£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£¶ÅðÎÝ¡£µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£