¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¡ÛºäËÜ²Ö¿¥£²Âç²ñÏ¢Â³¡Ö¶ä¡×¤ËÂç¹×¸¥ !¡¡¥ê¥ó¥¯³°¤Îà·èµ¯½¸²ñá¤Ç¤â¸«¤»¤¿¸¥¿È¤Ö¤ê
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Ï¥ê¥ó¥¯Æâ³°¤ÇÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¥Õ¥ê¡¼¡Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï·×£¶£¸ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤ËÀË¤·¤¯¤â£±ÅÀº¹¤Ç¶þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÉ½¾´Âæ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç£±£°ÅÀ¤òÃ¥¤¦Âç³èÌö¡£Íê¤ì¤ë½÷²¦¤Ï¡¢±ï¤Î²¼¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£µÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿ÃÄÂÎºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¡£¥Ú¥¢¤Çà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬¡¢º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤ÇÂçÉý¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤Î£±£µ£µ¡¦£µ£µÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£À¤³¦ÎòÂå£³°Ì¤È¤Ê¤ëÆ²¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜ¤¬Âç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£°ÂÄê¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢°µ´¬¤Î£±£´£¸¡¦£¶£²ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¡£¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤ÇÀä¶«¸å¡¢¹æµã¤·¤¿ºäËÜ¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤è¤ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎÃË»Ò¤Ï¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬ºÇ¹â¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹à£´²óÅ¾¤Î¿Àá¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËÀË¤·¤¯¤âµÚ¤Ð¤º¡¢ÆüËÜ¤ÏÈá´ê¤Î½é£Ö¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î·ãÆ®¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸Ø¤ì¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÍ½´ü¤»¤Ì¡Ê¶ä¡Ë¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÏËÜµ¤¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£³Æ¼«¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¸¡Æ¤¡£¤¢¤ëÆüà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤È¡ÖÃÄÂÎÀï¤ÏÆÃÊÌ¤À¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÎý½¬¾ì½ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì£¤ÎÁÇ¼Ò¤Î¹â¼ÆÎÜ°á¤µ¤ó¤¬¡Ö·èµ¯½¸²ñ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÀª¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÀ¾Éô¥Ð¥ì¡¼¥¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢Îý½¬»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î¿©»ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë±ï¤â¤¢¤ê¡¢£±Æü¤ËÆ±ÃÏ¤Ç·èµ¯½¸²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¼Æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºäËÜ¤é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òºò²Æ¤Î¹ç½É»þ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤À¤«¤é¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¤´¤Û¤¦Èþ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£¼ç¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇÛÎ¸¤·¤¿Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤Î¼ç¾¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇµÈÅÄ±´ºÚ¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤òÁÈ¤à¿¹ÅÄ¿¿º»Ìé¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¸åÇÚ¤ò¸å¤í¤«¤é¼ê½õ¤±¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¡£·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤Ï´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¹â¼Æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºäËÜÁª¼ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¡Ø¤ß¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¼¡ª¡Ù¤ÈÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÊÀ¼Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²ò»¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤âà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤é¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÃÄÂÎ¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌò³ä¤âÁ´¤¦¤·¤¿¡£¡Ö¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È¤ß¤ó¤Êµ¢¹ñ¤Ç¤¤ë¡×¡££´Ç¯´Ö¤Î»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£