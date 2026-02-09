¡Ú½°±¡Áª¡Û¹â»Ô¼óÁêàÎò»ËÅªÂç¾¡á¤Ç¡Ö¥µ¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×½±Ì¾¡¡µÜºê¸¬²ð»á¤¬Ä¹´üÀ¯¸¢¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¡¡£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ï¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¸ø¼¨Á°£±£¹£¸µÄÀÊ¤«¤é£³Ê¬¤Î£²¡Ê£³£±£°µÄÀÊ¡Ë¤ò¾å²ó¤ë£³£±£¶µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£·ëÅÞ°ÊÍè¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£³£µ£²µÄÀÊ¤Î°µ¾¡·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á²ò»¶¡¢ÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´ñ½±Àï¤òÀ©¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤ÏàÅ´¤Î½÷á¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼±Ñ¼óÁê¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢àÆàÎÉ¤Î½÷¡¦¥µ¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼á¤ÈÉ¾¤·¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¸«Á÷¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿±ÊÅÄÄ®¤Ï²ò»¶°Õ¸þ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Âç¹²¤Æ¡£¿ÈÆâ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤äÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ë¤â»ö¸åÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢²ò»¶·è°Õ¸å¤â¡¢¡ÖÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡×¡ÖÁáÉÄ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ²ò»¶¡×¤ÈÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Áªµó´ü´ÖÃæ¤âµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ò½ä¤ëÊóÆ»¤ä¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¡Ê£Î£È£Ë¡Ë¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÃæÆ»¤ÏµÄÀÊÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ç²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î°µ¾¡¤À¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¼«Ì±Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÈÈæ³Ó¤·¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¤Ç£³Ê¬¤Î£²¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½°±¡¤Ç¤Ï°Ý¿·¤Î¼ê½õ¤±¤¬¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°Ý¿·¤¬¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°Ý¿·¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥½¥Ç¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢Î©¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÁªµó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾ÅÞ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤ÎÅÞ¤âÈãÈ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µ¤ÏÃç´Ö¤Î¸øÌÀÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈãÈ½¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤À¯ºö¤ò¶òÄ¾¤ËÁÊ¤¨¤¿¡×¤ÈµÁÍý·ø¤¤À³Ê¤¬¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤¿Í×°ø¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¶¯¤µ¤â²Ã¤ï¤ë¡£µÜºê»á¤Ï¹â»Ô»á¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëàÅ´¤Î½÷á¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¼óÁê¤Ë¶á¤Å¤¯¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÇºÇ½é¤Î½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢±Ñ¹ñ·ûÀ¯»Ë¾åºÇÄ¹¤Î£±£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÖÅÞÆâ´ðÈ×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¹ñ³°¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÈ×ÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÏÁªµó¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤¤¿Í¤¬¹¥¤¡£Ãæ¹ñ¤â¤³¤ì¤À¤±»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÌµ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÁªµóÃæ¤Ë¤Ï¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬°ÛÎã¤Îà¹â»Ô¿ä¤·á¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï£¹Æü¡¢¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÂ¸ºßÎÏ¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÇ¤´ü¤Ï£±´ü£³Ç¯¡¢Ï¢Â³£³´ü¤Þ¤ÇÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀÐÇË»á¤ÎÇ¤´ü¤ò°ú¤·Ñ¤°¹â»Ô¼óÁê¤ÏºÇÄ¹¤Ç¡¢£²£°£³£´Ç¯¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÜºê»á¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯²ò»¶¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¼óÁê¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥µ¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤¿¡£¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ï£²Ç¯¸å¤Î»²±¡Áª¤È¤Ê¤ê¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢à£±¶¯áÂÖÀª¤òÃÛ¤¤¤¿»Õ¤ËÅö¤¿¤ë°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÄÌ»»£³£±£¸£¸Æü¡ÊÌó£¸¡¦£·Ç¯¡Ë¤ËÇ÷¤ëÆü¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Î»þ¤Ë¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÆàÎÉ¤Î½÷¤Ç¤¹¡£¥ä¥Þ¥È¤Î¹ñ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Î²Î¿Í¡¦ÂçÈ¼²È»ý¤ÎÏÂ²Î¤ò±Ó¤ß¾å¤²¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£¡Ö¸øÌó¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£
